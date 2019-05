Los candidatos reciben con sorpresa pero con cautela la encuesta de LA OPINIÓN

Los candidatos de las formaciones políticas que podrían formar la próxima corporación municipal tras las elecciones del 26M según la encuesta de Ipsos para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA valoraron ayer de diferente grado los resultados demoscópicos según estos les otorgan mayor o menor representación municipal o si les permite o no formar gobiernos de coalición.

El actual alcalde y candidato del PSOE, a quien la encuesta otorga entre 7 y 8 concejales lo que haría vencedor de los comicios, apeló ayer a acudir masivamente a las urnas. "Las encuestas nos dan como ganadores de las próximas elecciones, pero eso no puede hacer que nos confiemos. Muy al contrario. El próximo 26 de mayo la movilización del voto es una clave para que nuestro proyecto de ciudad de futuro tenga el máximo respaldo para salir adelante con garantías", explicó Huerga. A su juicio, las encuestas revelan que el PSOE, después de ganar las elecciones generales, "puede ganarlo todo: Eurocámara, Junta, Diputación y Ayuntamiento". "Por primera vez en la historia lo podemos conseguir todo para cambiarlo todo y eso depende de la movilización del electorado que quiere progreso y acabar con la apatía e inacción del PP en las últimas décadas", agregó en tono electoral.

La candidata del Partido Popular, Beatriz Asensio, a quien la encuesta de Ipsos atribuye la pérdida de cuatro concejales con respecto al presente mandato y una importante caída del voto, apeló al trabajo en la semana que queda de campaña. "Evidentemente los resultados no son positivos para el Partido Popular, pero eso hace que me enfrente con más fuerza a la recta final de la campaña, para dar la vuelta a los resultados y que los ciudadanos depositen su confianza en mí el día 26 de mayo", aseguró.

Manuel Burón, candidato de Izquierda Unida, perdería uno de los tres concejales actuales, aunque los resultados de IU y los del PSOE permitirían reeditar el pacto de gobierno. "Desde IU siempre valoramos la encuesta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA como tendencia, y apunta tres cosas: ascenso socialista, bajada del PP y necesario apoyo para gobernar, apoyo de la izquierda o de la derecha, que será lo que tienen que decidir los benaventanos", valoró. En este escenario "entra IU" dijo, y añadió: "somos la garantía de un gobierno de izquierda, ya sea con 2 o los 3 concejales que vamos a obtener, del que hemos dado pruebas de lealtad y experiencia. Además, pensamos que el PSOE gobierna mejor acompañado que en solitario".

Jesús María Saldaña, candidato de Ciudadanos, a quien la encuesta otorga entre dos y tres concejales no ve acertados los resultados demoscópicos. "Sinceramente creo que Ipsos se equivoca, y así lo espero. Hay una referencia mejor que una encuesta telefónica de 341 personas y son los 10.333 votos de los benaventanos 15 días antes. No me parece que Luciano Huerga pueda mejorar tanto los resultados de Pedro Sánchez. Sigo sospechando de tantos votos que van al concepto Otros, que solo podrían corresponder a los dos que faltan en la lista. Por otra parte, agradezco la consideración en cuanto al poco rechazo, a la aprobación y al conocimiento", explicó.

Por último, Pilar Fernández, candidata de Vox, a quien Ipsos confiere la posibilidad de lograr un concejal cree que sus resultados serán mayores. "Desde VOX no damos credibilidad a las encuestas, ya que tienen una parte de estudio de los datos anteriores y en esos apenas estábamos. Así se ha visto en las pasadas elecciones generales, en donde las expectativas fueron muy grandes y, aunque hemos tenido un resultado espectacular ya que partíamos de 40.000 votos y hemos obtenido 2.700.000. Sólo con mantener la confianza de los que nos votaron en las pasadas elecciones Generales obtendríamos 3-4 concejales, así que no tengo nada más que decir", dijo.