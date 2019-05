Podemos instaló su carpa informativa el mismo día en que la JEZ le denegó el permiso

Podemos montó el jueves una carpa informativa en la calle Lagares y la mantuvo durante al menos dos horas pese a la vez que la Junta Electoral de Zona denegaba la autorización realizada por la representante de la formación política en la ciudad.

La solicitud de instalación de la mesa informativa fue cursada el 24 de abril para el día 3 de mayo y la Junta Electoral de Zona, reunida ese mismo día, resolvió no conceder la autorización en aplicación del artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que determina que los actos de campaña electoral para los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo se celebrarán del 10 al 24 de mayo.

Así lo recoge el acta de la reunión de la Junta Electoral de Zona, en la que no figura la hora. De cualquier modo, es previsible que independientemente del conocimiento o no por parte de Podemos del artículo 51 de la LOREG, la resolución de la JEZ no llegara a la formación política antes de instalar la carpa y la mesa informativa en la calle Lagares, un espacio que el Ayuntamiento no había ofrecido para la celebración de este tipo de actos a la Junta Electoral.

Podemos, que había solicitado la instalación de la carpa informativa con motivo de la presencia del candidato de la formación a la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, tuvo que desmantelar la instalación después de que Izquierda Unida presentase una denuncia ante la Junta Electoral de Zona solicitando la retirada de la carpa y de la mesa informativa

La denuncia de IU, según informaron fuentes de esta formación política, motivó la retirada de la carpa unas dos horas después de que fuera montada.

Segunda reunión

La Junta Electoral de Zona, resolvió literalmente (se supone que con posterioridad a la reunión en la que no se autorizaba la carpa a Podemos) y por unanimidad, "la inmediata retirada de la carpa y de la mesa, y cualquier clase de propaganda electoral que se hayan colocado en la localidad de Benavente y lugares que no hayan sido ofrecidos por el Ayuntamiento ni autorizados por esta Junta Electoral, al estarse infringiendo el acuerdo de esta JEZ de 3 de mayo de 2019, reiterando que esos lugares no han sido ofrecidos por el Ayuntamiento de Benavente para la colocación de propaganda electoral, y no se está en el período de campaña electoral fijado a partir del 10 de mayo hasta el día 24 del mismo mes".

En esta segunda reunión, la JEZ ratificó el acuerdo adoptado anteriormente sobre los emplazamientos electorales y comunicó a IU la imposibilidad de utilización de las barandillas para la colocación de pancartas o banderolas, acordada también en la reunión anterior.