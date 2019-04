El nuevo consejo regulador de la IGP del pimiento busca recuperar la certificación

La Identificación Geográfica Protegida (IGP) Pimiento Fresno-Benavente cuenta ya con un nuevo Consejo Regulador. Un trámite indispensable para seguir apostando por una figura de calidad que en los últimos años no ha logrado certificar los productos, el pimiento morrón, por la falta de dirección técnica y la nula actividad por parte del órgano hasta ahora presidido por un envasador de la huerta de Fresno de la Vega, en la provincia de León. Y es que la ausencia de dirección técnica en el consejo regulador impedía la existencia del necesario Comité de Certificación.

Han tenido que pasar prácticamente dos años para dar este paso y, mientras tanto, el morrón de los Valles ha salido a la Feria del Pimiento sin certificar dos años consecutivos y no ha conseguido más respaldo que el de unos cuantos productores que siempre han apostado por la calidad de este producto de la tierra y su singularidad.

Isabel Ruiz Mateo, administradora de la envasadora la Huerta del Tera, es la nueva presidenta del Consejo Regulador. Asegura que la puesta en marcha de este consejo, cuya actividad llevaba en suspenso desde hace al menos dos años, es un proceso lento y que requiere una gran implicación. "Hemos empezado a dar los primeros pasos, pero es como si empezáramos de cero de nuevo. La dejadez de la anterior presidencia del consejo regulador ha sido horrible, no hay absolutamente nada al día", explica y añade que "lo peor de todo es la falta de confianza que se ha generado en los agricultores respecto a esta figura de calidad, y es por donde tenemos que empezar. Explicar de nuevo lo que supone contar con una figura de calidad para el pimiento morrón, ganar la confianza de los productores e ir dando pasos para mirar hacia el futuro".

El proceso de normalización de la actividad de este consejo regular está ahora en la fase de elaboración de los registros de las fincas y tramitaciones de carácter administrativo.

El pasado día 13 de diciembre el Boletín Oficial de Castilla y León se convocó elecciones a vocales del Consejo Regulador de esta IGP y se designó una comisión gestora integrada por Sergio Raposo Asenjo, como presidente y Luis Alberto Gandarillas Furones y María Isabel Ruiz Mateo, como vocales.

En el mes de enero se inició un nuevo censo constituido por los operadores inscritos en los registros de la IGP a 18 de enero de 2019, que son algo menos de cuarenta. Y en marzo se convocaron elecciones, aunque no tuvieron que celebrarse porque solo hubo una candidatura dispuesta a asumir la labor de esta consejo regulador. En la candidatura deben estar representados dos vocales del sector productor y otros dos del sector envasador. En este caso como son tres las envasadoras registradas, dos han asumido el cargo de vocal y una queda de suplente. Entre los cuatro vocales se eligió después a la presidenta. "De Fresno de la Vega no hemos logrado que se registre ningún productor, se han desvinculado hace tiempo y no quieren saber nada. El 90% es gente de Micereces y Aguilar".