Aprendizaje "entre lobos" con Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez Pantoja, quien de niño pasó, tras una azarosa vida previa, casi 12 años en soledad en la montaña subsistiendo en el seno de una manada de lobos que le acogió como uno más, hoy a sus 73 años de edad ha compartido con alumnos del IES León Felipe su experiencia vital. Este instituto benaventano fue seleccionado para la creación de un cineclub y fruto de esta iniciativa los alumnos han podido acercarse a la realidad vivida por el protagonista de la película "Entre Lobos'.

"Ninguna clase podría enseñarles mejor a valorar las comodidades que tienen o la importancia de la formación en la escuela, las dificultades de Marcos por no saber leer, por no entender la sociedad en la que vivimos", explica uno e los profesores. Marcos les explicaba que "no entendía por qué no me daban de comer si tenía hambre, y me pedían unos papeles para ello", explicaba Marcos a este grupo de alumnos. "Mi familia de lobos era el paraíso, y esto ha sido un infierno. Lo primero que me hicieron al traerme fue arrancarme todos los dientes porque mordía", "me han engañado tantas veces?", "se han reído tanto de mí? hasta que me hicieron la película", aseguraba el protagonista.

Pero el contacto con Marcos no terminó en el cine. Los alumnos visitaron el Centro del Lobo de Puebla de Sanabria junto a él. Desde allí debían guiar en grupos una ruta de senderismo por la naturaleza para el resto de la clase. Era el momento de poner a prueba lo aprendido sobre orientarse con un mapa, interpretarlo y hubo momentos para perderse y volverse a encontrar.