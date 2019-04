La población inmigrante pide cambios que logren flexibilizar la Ley de Extranjería

En Benavente y comarca residen más de un millar de personas inmigrantes, procedentes de una gran diversidad de nacionalidades y ponen sobre la mesa los derechos, obligaciones y retos en las jornadas que ha organizado el Ayuntamiento de Benavente dentro del proyecto de inmigración que desarrolla el Centro Municipal de Atención al Inmigrante (CMAI). En concreto es una población de 985 inmigrantes residentes en Benavente, sobre una población total de 18.095 habitantes, pertenecientes a 38 nacionalidades distintas, que representan el 5,44 % de la población. Por otra parte, en la comarca residen 185 inmigrantes, el 2,21% de una población total de 8.357 habitantes agrupados a 20 localidades distintas y situadas auna distancia media de 11 kilómetros de Benavente.

"La Ley de Extranjería hay que cambiarla. No podemos esperar tres años para hacer un informe de arraigo social y lograr una residencia temporal. Estamos creando economía sumergida y residencia temporal. Las personas inmigrantes tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, somos gente que queremos trabajar y tener calidad de vida y son necesarios cambios en esta ley", señala Nadia Otmani.

Esta mujer ha sido una de las protagonistas de la jornada técnica celebrada ayer en Benavente. Es una empresaria marroquí comprometida con la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad y creadora de Al-Amal, una asociación que lucha por los derechos de las mujeres; también ha participado Cristina Mateos, especialista en violencia de género y diversidades, coordinó el CMAI y es consultora de proyectos sociales como directora de la Asociación Volando Vengo Transformación Social, que desarrolla acciones para el cumplimiento de los Derechos Humanos. E Iman El Akel, responsable de la Comisión de Derechos Humanos del RNI, en Marruecos.

Inmersos en la campaña electoral, la población inmigrante también quiere hacer oír sus reivindicaciones. "Nosotros pagamos nuestros impuestos como cualquier ciudadano y se tiene que tener en cuenta. Ahora hay partidos en contra de la población inmigrante y más aún si se trata de musulmanes. Hay que decirle a este partido de VOX que no hay que olvidar que somos dos millones en España, hay españoles conversos al Islam y tenemos derechos y obligaciones", añadió Otmani.

Otra de las reivindicaciones que se han dejado oír en esta jornada es el del derecho a sufragio activo y pasivo de los inmigrantes. "Solo por no haber nacido aquí no tenemos derecho ni a ser votados ni a votar en las elecciones municipales. Estamos luchando la comunidad marroquí en España por ese derecho. No hay convenio firmado entre Marruecos y España y sí existe con otros países como Ecuador, o países africanos", señaló Iman.

"Con esta jornada pretendemos seguir creando espacios de participación que ayuden a entenderle fenómeno migratorio como una oportunidad y no como una amenaza", explico el concejal del Bienestar Social y Educación, Antonio Vega.