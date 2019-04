El Consejo de Salud pide tres médicos y tres enfermeros para los dos centros

El Consejo de Salud de Benavente denunció de nuevo el miércoles la precariedad de recursos humanos en que se encuentran las zonas básicas de salud que depende de los Centros de Salud Benavente Norte y Benavente Sur. Según el director del consejo se necesitarían al menos tres médicos y tres enfermeros más para atender las necesidades urbanas y rurales de la zona básica de salud.

Esta no es la única situación de emergencia en la que creen que se encuentra la zona por falta de recursos humanos. Prevén también que no se puedan prestar todas las guardias médicas antes de final de año, entre otros motivos porque un número importante de facultativos ha sobrepasado los 55 años y pueden optar por no prestar guardias médicas, y porque la mayoría del personal tiene cubiertas ampliamente las horas máximas permitidas por ley por cada médico.

El Consejo de Salud mantiene la reclamación de recursos técnicos y sobre todo de rehabilitación del área de urgencias del Benavente Sur, actualmente ocupado parcialmente por el Servicio de Emergencias 112. La Junta mantiene que ha consignación presupuestaria para reformar las dependencias, pero sigue condicionando las obras a la reubicación del 112 en otro punto de la ciudad.