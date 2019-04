La juez investiga al alcalde de Villanueva de las Peras por presunta prevaricación

El alcalde de Villanueva de las Peras, Juan García, del Partido Popular, prestó declaración el pasado miércoles en calidad de investigado como presunto autor de un delito de prevaricación, según reveló ayer Ahora Decide, formación política que tiene un concejal en el Ayuntamiento de la legalidad.

El origen de esta investigación estaría relacionada con un informe de la secretaria interina que se hizo cargo de la gestión del Ayuntamiento en 2018 después de que, durante años y sin estar cualificado ni habilitado para ello, fuese gestionado por un administrativo que hoy por hoy seguiría en la nómina municipal. Este empleado también habría prestado declaración ante la juez.

Según Ahora Decide, Villanueva de las Peras Villanueva habría perdido subvenciones de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Zamora, pérdida a la que habría que sumar "una nefasta gestión que ha llevado a poner en riesgo la sostenibilidad del propio Ayuntamiento, sumido en un caos organizativo".

La causa de esta situación, "propiciada por el alcalde, ha venido a ser la ausencia de un secretario-interventor con un nombramiento legal suficiente por parte de la Junta de Castilla y León", situación que se mantuvo durante años hasta la toma de posesión de una secretaria-interventora interina en mayo de 2018. "Hasta entonces, las labores de secretaría intervención fueron asumidas por un administrativo que no contaba con la legal habilitación y nombramiento para ello, pese a lo cual firmó actas de plenos, órdenes de pago, certificación de documentos, etc.".

En el Ayuntamiento no existen decretos, ni libros de decretos, faltan numerosas actas de plenos, las sesiones plenarias no se convocaban con la periodicidad mínima legalmente establecida de tres meses, ni existe libro de actas. Del mismo modo se habrían detectado errores en la gestión del padrón municipal, en los padrones de cobro de impuestos y tasas municipales, las nóminas del administrativo y la limpiadora se pagaban por transferencia periódica, sin decreto y sin orden de pago y hay pagos que no están justificados con factura.

"Por otro lado no existe una contabilidad adecuada, las cuentas generales anuales llevan años sin rendirse ante el Tribunal de Cuentas, no se ha llevado un control presupuestario suficiente al no haberse aprobado, ejecutado y liquidado correctamente el presupuesto".

Villanueva de las Peras es, junto a los consistorios de Matilla de Arzón y Santa María de Valverde, los municipios más incumplidores en materia de rendición de cuentas. En febrero de 2018 este periódico publicó la lista de municipios de la comarca benaventana que tenía cuentas pendientes con el Consejo de Cuentas. Ninguno de los tres las había rendido en los cinco años anteriores. Durante años y hasta que se nombró la secretaria interina, Villanueva de las Peras compartió la "gestión" de este administrativo con Santa María de Valverde.

La investigación judicial estaría comprobando también como en este consistorio de apenas un centenar de habitantes se han venido abonando viajes "sin la justificación adecuada por retribuirse por un coste muy superior al establecido legalmente para el kilometraje o las dietas".

"La situación del Ayuntamiento de Villanueva de las Peras con su gobierno por el actual Alcalde del Partido Popular, ha sido un total caos, con un gravoso daño al municipio y sus arcas, que incluso compromete la viabilidad futura del ayuntamiento por las numerosísimas carencias y la caótica situación administrativa, todo ello con la complicidad del Partido Popular provincial, que pese a haber tenido conocimiento de esta situación, no ha tomado cartas en el asunto para revertir la realidad", indica Ahora Decide.