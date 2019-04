Beatriz Asensio asume el reto de ser la primera mujer a la Alcaldía por el PP

E. Ponte

El Partido Popular de Benavente presentó ayer a la Junta Local la que será la cabeza de lista a las elecciones municipales para la Alcaldía de Benavente. Se trata de Beatriz Asensio Boyano, licenciada en Derecho, y que a sus 35 años de edad afronta el reto de ser la primera alcaldesa de Benavente sin haber pasado antes por ningún cargo público, aunque "ha venido trabajando en el partido unos años", según explicó el presidente provincial, José María Barrios. Y es que ocupa el cargo de vicesecretaria de Cultura, Juventud y Deportes en la Junta Local del partido en Benavente y es la responsable de la coordinación de la Oficina de Asesoramiento al Concejal, de la Vicesecretaría de Política Local, en el partido provincial. "Estos años ha hecho un trabajo en la sombra, bueno y de calidad", añadió Barrios.

El presidente provincial aseguró que "es benaventana y me transmite que es una persona sencilla, que tiene ilusión, fuerzas y ganas de ser alcaldesa de Benavente. Además de tener ganas, está preparada ella y todo su equipo. Va a ser la próxima alcaldesa porque Benavente necesita un impulso, y una renovación que tiene que venir de la mano del PP". Apuntó también que "qué mejor que de la mano de una mujer, que Benavente no ha tenido nunca la sensibilidad que tienen las mujeres y que la mayoría de los hombres no tenemos, tenemos otras cosas".

La candidata agradeció al PP y a las personas que han confiado en ella para afrontar este reto que calificó de "muy ilusionante" y aseguró que "lo asumo con orgullo y humildad". Prefirió no señalar si apuesta por una candidatura de renovación pero puntualizó que "todos trabajaremos por Benavente. Es un equipo de personas con perfil evidentemente técnico para trabajar por y para Benavente". Tampoco se quiso pronunciar ante la posibilidad de tener que dialogar con otras fuerzas políticas a la hora de alcanzar suficientes apoyos pasa asumir la Alcaldía porque dijo "mi intención es ganar".

Sí apuntó que "el desarrollo económico de Benavente" es uno de sus objetivos al frente de la Alcaldía.

El presidente local del PP en Benavente, Juan Dúo, que también estuvo en la presentación de esta candidata aseguró que el PP "afrontamos esta precampaña con una ilusión muy grande, muchas ganas de trabajar todos los afiliados y desembocará en que sea la próxima alcaldesa".

Dúo señaló que ha sido una comisión de trabajo la encargada de llamar a la puerta de esta candidata, que es la primera vez que se lo ofrecen y calificó la elección como "perfecta". Sobre todo, explicó, "es la primera mujer que va a ser alcaldesa y por la preparación que tiene. No ha desarrollado un trabajo en lo que es la política pero sí conoce los entresijos de los ayuntamientos. Es una de las cosas con lo que te sueles dar de bruces, con la tramitación y la burocracia".