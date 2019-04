El PP vuelve a pedir la apertura al tráfico de la calle García Muñoz

El PP vuelve a pedir al Ayuntamiento la apertura de la calle Doctor García Muñoz con Ronda del Cabildo y Plaza de Juan Carlos I, "tras más de trece meses cerrada al tráfico. Ya lo pedimos en octubre del 2018", según explica. Los poopulares realizaron esta petición en la Comisión Informativa Urbanismo celebrada el 25 de marzo y, según señala, "la respuesta de la Concejalía fue que aunque se abriera el tráfico no tendría salida, lo que no es cierto, ya que permitiría el tráfico por la Ronda del Cabildo y, con ello, el acceso a la zona tanto vecinos, como vehículos de emergencias, negocios, etc.".

Para la oposición, "en el caso de que hubiese algún impedimento que justificase realmente no hacerlo, entendemos que el Ayuntamiento debería darlo a conocer a la opinión pública, que bien merece una explicación, ya que es difícilmente comprensible lo que está sucediendo".

Salvo que la justificación sea la intención del Ayuntamiento de realizar nuevamente obras en esta zona para cambiar nuevamente la canaleta central que recoge las aguas. Algo que también ha preguntado en comisión y la respuesta ha sido que "esa decisión tendría que adoptarla el director de la obra", añaden los populares.