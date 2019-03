Ciudadanos confirma a Jesús Saldaña como cabeza de lista para las municipales

La agrupación de Ciudadanos ha arrancado en Benavente la campaña electoral con la presencia del candidato al Congreso por la Provincia de Zamora, José Antonio Bartolomé, que ha estado acompañado por la ejecutiva de C'S en Benavente y los candidatos para el Congreso de los Diputados y el Senado por la circunscripción de Zamora. El encuentro de la agrupación naranja con afiliados y simpatizantes del partido ha servido para confirmar oficialmente la candidatura a la Alcaldía benaventana encabezada por José María Saldaña, quien fuera alcalde de Benavente por UCD en coalición con Alianza Popular, entre los años 1987 y 1991.

Saldaña explicó que se presenta en esta ocasión con "otra ilusión diferente. Una ilusión que proviene de la decepción que tengo de que mi pueblo no haya sabido aprovechar las oportunidades", señaló.

El candidato asegura que "Benavente tenía todo y ahora por primera vez en la historia, desde hace 200 o 300 años, está en regresión y está perdiendo población. Esto son cinco o seis años que llevamos y no se puede permitir otros cuatro años perdiendo población porque entonces el desierto que estamos viviendo en las calles principales, de negocios que no prosperan, va a ser la tónica dominante", añadió. Y señaló que "a Benavente no se le puede permitir que no tire de la comarca, ofreciendo aquí lo que tiene que ofrecer".

Puesta la vista en las municipales, explicó que "mi idea no es estar aquí para perjudicar al pueblo. Hay gente que se cree que la oposición es intentar que fracase el que gobierne. Es lo que está pasando en esta provincia y nosotros no estamos por esa labor". Y manifestó su opinión sobre posibles pactos postelectorales explicando que "nosotros no estaremos ahí para poner zancadillas a nadie, si no somos nosotros a los que nos eligen los ciudadanos no vamos a estar ahí perjudicando a Benavente en forma de una oposición hostil como la que se ha venido desarrollando en estos años".

La agrupación de Ciudadanos en Benavente tiene previsto en cuestión de una semana tener confeccionada la lista que irá a las municipales en Benavente y trabaja para "presentar el mayor número de candidaturas posibles por Ciudadanos en esta comarca".

Tras el acto oficial, los candidatos mantuvieron un encuentro en un bar de la localidad para intercambiar con ciudadanos de Benavente sus posicionamiento de cara a los próximos comicios tanto a nivel municipal como estatal.