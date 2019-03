Saldaña, confirmado como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Benavente

La agrupación de Ciudadanos ha arrancado en Benavente la campaña electoral con la presencia del candidato al Congreso por la Provincia de Zamora, José Antonio Bartolomé, que ha estado acompañado por la ejecutiva de C'S en Benavente y los candidatos para el Congreso de los Diputados y el Senado por la circunscripción de Zamora.

El encuentro de la agrupación naranja con afiliados y simpatizantes del partido ha servido para confirmar oficialmente la candidatura a la Alcaldía de Jesús María Saldaña, quien fuera alcalde de Benavente por UCD en coalición con Alianza Popular, entre los años 1987 y 1991.

Saldaña asegura que en esta ocasión se presenta con "otra ilusión diferente. Una ilusión que proviene de la decepción que tengo de que mi pueblo no haya sabido aprovechar las oportunidades". Explicó también que "a Benavente no se le puede permitir que no tire de la comarca, ofreciendo aquí lo que tiene que ofrecer" y aseguró que son los ciudadanos los que tienen que elegir y "si no nos eligen a nosotros no vamos a hacer una oposición hostil".