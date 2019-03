Desestimada la suspensión cautelar del proceso de selección de dos bomberos

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Zamora ha desestimado la suspensión cautelar del proceso selectivo llevado por el Ayuntamiento de Benavente para la selección de dos bomberos funcionarios. El contencioso, interpuesto por uno de los bomberos con contrato indefinido no fijo, se presentó contra el acuerdo de la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente, de fecha 19 de octubre del pasado año, en que se aprobaron las bases reguladores y se han convocado las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de bombero conductor del servicio de extinción de incendios, personal funcionario.

Y es que hay también interpuesto un contencioso administrativo, por parte del mismo trabajador, contra el Ayuntamiento de Benavente por las bases de este proceso selectivo y la vista está prevista para el 28 de mayo.

El auto judicial recoge que, por un lado, "no se aprecia en las bases impugnadas (requisito mínimo de edad y titulación para el puesto concreto) que incurran en una nulidad de pleno derecho como causa justificativa de la suspensión", más teniendo en cuenta que el recurrente participa en este proceso selectivo, puntualiza el auto.

Por otro lado, recoge que "el recurrente argumenta la necesidad de suspensión en perjuicios genéricos y abstractos que se derivan de que actualmente ocupa el puesto ofertado en las bases como personal indefinido no fijo". Considera la magistrada, además, que "lo que pretende el recurrente es que en las bases se incluya la valoración de méritos en el propio ayuntamiento", algo que no puede examinarse en esta fase y además no supondría, según explica, "perjuicios de imposible reparación".

Hace hincapié el auto en que, sin embargo, sí existe un interés "evidente" en que estas plazas se oferten de manera general a todos los ciudadanos y que "los puestos considerados de categoría funcionarial sean ocupados de manera definitiva por quien supere todo el proceso selectivo, sin mantener indefinidamente situaciones temporales que son contrarias al espíritu de la norma".

Frente a este dictamen cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El concejal de Personal, Jesús Nieto, se "congratula por esta resolución que viene a dar un espaldarazo a la política de Personal de este Ayuntamiento. Nuestra intención desde el primer momento ha sido hacer las cosas bien, que al empleo público tenga la posibilidad de acceder todo el mundo y las plazas sean para el que haya superado los procesos selectivos atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Nosotros venimos a poner orden donde nunca lo ha habido".