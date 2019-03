Acuerdo unánime para la aprobación de la Relación de Puestos de los funcionarios

Unanimidad en la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario del Ayuntamiento de Benavente. Finalizaron ayer las negociaciones de la Concejalía de Personal con los representantes sindicales de los funcionarios (UGT, CCOO y CSIF) con acuerdo para la modificación del Reglamento de Funcionarios en los artículos que afectan a la aplicación real con efectos económicos de la RPT y que se llevará a pleno para su aprobación. No hubo acuerdo, sin embargo, en la aceptación de las mejoras propuestas por el Ayuntamiento de Benavente para incorporar a ese reglamento.

"Los representantes de los trabajadores han sabido entender perfectamente la necesidad de aprobar un documento imprescindible de gestión de Personal, optimización de recursos y que ponga blanco sobre negro respecto a las funciones propias de cada puesto de trabajo, además de servir para facilitar la cobertura de nuevas plazas de funcionarios ocupadas históricamente por personal laboral", explica el concejal de Personal, Jesús Nieto, quien no ha dejado de ser crítico con la postura de la oposición en este asunto. "Este impulso promovido desde la Concejalía de Personal, no hubiera sido posible sin el apoyo unánime y sin fisuras de todo el Equipo de Gobierno, ya que los ataques gratuitos de algunos trabajadores, ex trabajadores y un Partido Popular infame, nos han servido como acicate para continuar en la misma línea y no desviarnos ni un ápice del camino inicialmente marcado", señala.

El Ayuntamiento de Benavente ofrecía una serie de mejoras al Reglamento para lograr así el apoyo unánime a la Relación de Puestos, pero ni UGT ni CSIF decidieron apoyar esas mejoras a algunos artículos del reglamento. Esta negativa a apoyar la modificación del reglamento incorporando las mejoras supondrá, por ejemplo, la desaparición del plus de asistencia de los funcionarios. "Desde la Concejalía se les había ofrecido que para no perder algo más de 30 euros al mes, que suponen unos 400 euros al año, se aumentara porcentualmente el valor que se le da en euros a cada punto de valoración de la RPT, de modo que no se perdiera así ese dinero que ahora cobrar por plus de asistencia y que desaparecerá con la aprobación de la RPT", explicó el concejal de Personal, Jesús Nieto.

Otros artículos que se verán afectados por la modificación del reglamento en los artículos afectados por la aplicación real de la RPT son los que se refieren a los complementos de nocturnidad y festivos, que se contemplan ya en el complemento específico.

"Lamentamos profundamente que una parte de los sindicatos no viera con buenos ojos las mejoras razonables ofrecidas por la Concejalía de Personal para la modificación del Reglamento de Funcionarios. En este punto al estar apoyado únicamente por CCOO, al cual agradecemos su carácter negociador y conciliador, nos vemos en la tesitura de solicitar la declaración de nulidad en parte de dicho Reglamento ante el Consejo Consultivo de Castilla y León y poder adecuarlo a la aplicación efectiva de la RPT", puntualizó Nieto.

Tanto la petición de declaración de nulidad del Reglamento, como la RPT, serán llevados a pleno, para que a partir de su publicación tenga efectos tanto estructurales como económicos.

Queda todavía una negociación con el personal laboral para modificar el convenio colectivo y poder aprobar la RPT correspondiente a dichos trabajadores.

"Con la profesionalización del Parque de Bomberos y la aprobación de la RPT, esta Concejalía considera cumplidos sus objetivos principales y los más difíciles. No obstante seguiremos trabajando en la construcción de una administración moderna y que dé el nivel que exige la ciudadanía".