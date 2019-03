Trabajo asegurado en los parques eólicos para técnicos superiores en electricidad

Creación de empleo y fijación de población en la zona rural son dos aspectos inherentes a los parques eólicos. También es necesario personal cualificado para acceder a la oferta existente en la actualidad en los parques eólicos de Zamora y esto es algo de lo que se carece.En este contexto se enmarca la iniciativa llevada a cabo en el instituto Los Sauces de Benavente que ayer acogió una charla-coloquio sobre el montaje, construcción y mantenimiento de parques eólicos y las expectativas de empleo de alumnos de Formación Profesional en el sector, organizada por el Departamento de Electricidad y Electrónica.

"Los parques eólicos están ubicados en zonas rurales donde la mano de obra cualificada es muy escasa, entonces los pocos que se forman y tienen cualificación tienen trabajo seguro. Hoy en día hay una demanda tremenda de mano de obra cualificada tanto para la construcción como para el mantenimiento de parques eólicos y de infraestructuras eléctricas en general", explicó Ladislao Guerra Pozuelo, jefe de zona (León, Zamora y Salamanca) de Operaciones y Mantenimiento Eólico de Iberdrola, quien estuvo acompañado por David Colino, oficial de mantenimiento de parques eólicos de Iberdrola, antiguo alumno del Ciclo Superior de Instalaciones Electrotécnicas en este instituto.

"Es una pena que habiendo posibilidades en Benavente de formarte técnicamente en este ramo no haya alumnos. Benavente es la única de ciudad de este tamaño que tiene un grado superior de Electricidad", añadió Guerra.

El especialista aseguró que con el Grado Superior "tienes garantizado el trabajo, ya sea en las empresas de mantenimiento o de construcción o en las propias empresas explotadoras, como Iberdrola; incluso con un grado medio, aunque digamos que el proceso de llegar al puesto de trabajo va a ser más largo".

Y asegura que las contratas de Iberdrola sí aprovechan la existencia de esta formación para buscar en el alumnado futuros empleados. Iberdrola tiene su propio canal de empleo y "muy excepcionalmente, porque hay una urgencia, busca en los centros próximos a la ubicación del puesto de trabajo".

Guerra, que anima a los estudiantes a formarse profesionalmente en esta rama técnica que garantiza un puesto de trabajo, lamentó que en este sector todavía faltan mujeres. "La paridad no ha llegado al sector. No por falta de oportunidades, sino porque parece que a las mujeres no les atrae el sector industrial digamos. En el caso de oficiales de parque de Iberdrola solo hay dos chicas, en niveles superiores como jefe de zona y demás sí están más igualados los puestos".

En Zamora Iberdrola cuenta con cuatro parques eólicos. Dos de ellos grandes, en Tábara y Faramontanos, con 43 aerogeneradores y otro en Arrabalde y Villaferrueña con 40. Hay también otros dos parques, en la zona de Muelas del Pan y otro en Villalazán.

En la actualidad, "como oficial de Iberdrola están cubiertas las plazas, pero en el caso de contratas de mantenimiento sí necesitan oficiales. Hay una demanda de empleo urgente, que si los encontramos mañana empiezan a trabajar mañana".