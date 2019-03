Una mujer sufre una alergia tras retirar un nido de procesionaria sin tocarlo

Una vecina de Colinas de Trasmonte de 53 años de edad sufrió el jueves una potente reacción alérgica en la cara y en el cuello después de haber retirado varios nidos de procesionaria de algunos pinos próximos al bacillar en el que estaba realizando trabajos de poda de las vides en una finca de su propiedad.

La mujer, al detectar los nidos, evitó tocarlos y se valió de un palo para derribarlos. Sin embargo, y por razones que desconoce, no evitó que, de la forma que fuera, la acción de eliminar los nidos le provocase una reacción alérgica más o menos inmediata.

Las ronchas y granos comenzaron a brotarle en la cara y las manos y ayer se vio obligada a pedir tratamiento médico al ir a más la comezón.

Las altas temperaturas han adelantado la aparición de estas orugas tanto en Benavente, donde algunos vecinos han pedido intervenciones especiales en algunos puntos de la ciudad, como en la comarca, ante la que consideran una proliferación masiva de procesionaria.

Los perros también están siendo víctimas de los efectos tóxicos de esta oruga. Según ha podido saber este periódico, al menos un can ha fallecido por tocar con el hocico una procesionaria y otro ha perdido la mitad de la lengua tras entrar en contacto con ejemplares de procesionaria. Los dueños temieron, tras llevar al can al veterinario, que no iba poder superar la crisis e iba a perecer. Finalmente, la medicación hizo sus efectos, aunque no evitó que perdiera la mitad de la lengua.

En algunos puntos del país los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han advertido de los efectos que los pelos urticantes de la procesionaria pueden ocasionar en las mascotas, con amputaciones parciales de lengua o la muerte en algunos casos.