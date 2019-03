El equipo de Gobierno denuncia al dos del PP por "prevaricación y malversación"

El equipo de Gobierno de coalición PSOE-IU ha presentado una denuncia en los juzgados benaventanos contra el número dos del Partido Popular y exconcejal de Urbanismo en el mandato anterior, José Manuel Salvador, por encargar asfaltar a ocho días de las elecciones municipales de 2015 una parte de la calle Catalanas con Zafra contigua a un camino natural, a pesar de que gran parte del suelo era de propiedad privada.

Según ha podido saber este periódico, PSOE e IU imputan a Salvador los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El primero, el de prevaricación, por entender que el concejal, a sabiendas de que conocía que la calle era privada y no se podía intervenir en ella ordenó las obras, y esto pese a que con anterioridad había aclarado al Grupo Municipal Socialista que no se podía actuar en el vial porque correspondía a una parcela privada en la que no era posible ninguna actuación municipal.

PSOE e IU le imputan el segundo presunto delito, el de malversación de caudales públicos, por qué el concejal encargó verbalmente a la constructora Exfamex, que en ese momento estaba realizando obras en la rotonda de la Virgen de la Vega, que vertiera una capa de asfalto entre las calles Zafra y Catalanas de forma verbal; esto es, sin ningún tipo de procedimiento ni control administrativo.

Cómo ya publicó este periódico ahora hace un año, el Ayuntamiento benaventano recibió en la primavera de 2017 una comunicación de la representante legal de la empresa Exfamex reclamando el pago de la factura correspondiente a la obra de acondicionamiento de pavimento deteriorado en las calles Catalanas y Zafra en 2015. El importe de los trabajos ascendía a la cantidad de 5.037 euros.

El equipo de Gobierno pidió al Departamento de Urbanismo que informara sobre la obra en cuestión. Según los técnicos municipales no existió encargo de la realización de la obra por órgano competente; ni la obra fue recepcionada por el órgano competente responsable del contrato. Tampoco existe certificación final de la obra suscrita por parte de los técnicos municipales; ni se tiene constancia de que se ejecutaran de acuerdo a las condiciones y materiales detallados en la factura. Además, los terrenos sobre los cuales se actuó, no pertenecían al conjunto de Sistemas Generales del término municipal.

La Alcaldía, a raíz de este informe, pidió a la empresa que aportara los datos relativos al presupuesto o la oferta que se había presentado, y que identificara a la persona o personas que le hicieron el encargo.

La constructora remitió el presupuesto y la asesoría jurídica de Exfamex respondió a la petición expresa de información que le había hecho la Alcaldía. "Una vez consultado al personal de la empresa, les indico que el encargo de ejecución de tales obras tuvo lugar cuando Exfamex se encontraba realizando las obras de la avenida Federico Silva de ese Ayuntamiento, momento en el que, el director de obra de aquella (David González Morán) solicitó, a petición del concejal Jose Manuel Salvador Turiño, que se llevaran a cabo los trabajos de acondicionamiento con MBC de pavimento deteriorado de la confluencia de calles Catalana y Zafra de la localidad de Benavente, habiéndose emitido al efecto la referida oferta y, ejecutando, en consecuencia, las meritadas obras".

Los trabajos encargados por el entonces equipo de Gobierno del PP se difundieron en prensa vinculándose a una respuesta urgente a las reiteradas peticiones vecinales. Las obras se habrían ejecutado con la supuesta autorización del propietario de solar colindante al camino natural, que habría permitido que parte de la parcela se asfaltara habilitando al tráfico la calle Zafra. De cualquier modo Exfamex ejecutó los trabajos en unos días y los dio por concluidos el 3 de junio de ese año.