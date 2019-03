La directora de "La Veguilla" niega todas las irregularidades: "Es una venganza"

La directora de la Guardería Infantil "La Veguilla", Carmen María Vázquez, negó ayer haber creado y mantenido durante 19 años un fondo opaco mediante el inflado de las facturas de consumo de carne que le suministraba la empresa Hermanos Infestas, y pedir jamones ibéricos, mollejas, callos y lechazos con cargo a esa bolsa de dinero que presuntamente se había originado para trabajos de mantenimiento. "Son falsas e infundadas" ha dicho a las puertas del centro infantil, donde ha comparecido junto a su abogado y seis empleados de la guardería.

Vázquez ha anunciado que emprenderá acciones legales para salvaguardar su honor y se ha mostrado conforme con la apertura de diligencias informativas previas por este caso anunciado horas antes por la presidenta de la Diputación. La directora de la guardería ha leído su declaración. Con anterioridad un miembro del gabinete de prensa de la Diputación ha informado a los medios que no habría preguntas.

"Todas la acusaciones vertidas por la empresa suministradora Carnicería Infestas son rotundamente falsas e infundadas y se ha actuado siempre dentro de la legalidad. Todas y cada una de las facturas tramitadas con este empresario están fiscalizadas por la Diputación Provincial, como es normal, todo se fiscaliza en la Diputación Provincial", inició su declaración Vázquez

En torno a las facturas "a las que hace referencia (el proveedor)" y relativas al mes de noviembre, "todo el mundo sabe que el Servicio de Intervención de la Diputación cierra la contabilidad en el mes de diciembre, por lo que los pedidos mayores se corresponden única y exclusivamente al total de reserva de carne para dar de comer a los niños en la guardería en el mes de diciembre, porque los niños comen en el mes de diciembre. ¡Vale! Que quede claro", aseveró la directora para la que "en ningún caso se trata de otra cosa. Así que se puede demostrar con cada una de las facturas emitidas al respecto. O sea, lo pueden comprobar perfectamente"

A su juicio "las falsas acusaciones de este señor responden a una venganza contra mi persona por dejarle de pedir carne. En ningún momento hablé de su carne, que fuera mala, que fuera buena, ni nada. Simplemente dejé de pedir carne. Nada más. Es una venganza de este empresario hacia mí", insistió.

La responsable de la guarderría proclamó que durante los 23 años que al frente del equipo de gestiona el centro "hemos prestado un servicio de calidad que han demandado los padres y las madres que nos han confiado a sus pequeños". "Podemos presumir todos –agregó– de que hemos tenido un comportamiento intachable y gracias a todos y cada uno de los trabajadores de esta guardería, ha funcionado perfectamente. En la que tenemos niños aquí, que tenemos nietos de madres que han traído niños. Llevamos 23 años con lo cual esto no es de recibo. Todas nuestras compañeras han luchado para que esta guardería funcione y hemos dado la vida por ella", reiteró.

"Creo que no hay nada, puede haber alguien que nos critique, pero creo que la inmensa mayoría darían por nosotros porque hemos luchado por ella ¿O no hemos luchado? (dirigiéndose a los empleados, que respondieron que sí). ¡Vamos por favor! Hemos dado la vida, y que este señor porque deje de suministrar carne me quiera hundir, eso no se lo voy a permitir jamás", afirmó

Dada la gravedad y la falsedad de las acusaciones vertidas "contra mi persona como responsable del centro "os comunico que he puesto ya el asunto en manos de mi abogado, para defender mi honor y honorabilidad que es lo que tengo. Lo que más, mi honor. En los juzgados evidentemente con las actuaciones judiciales que procedan. ¿De acuerdo? No voy a permitir que este señor falte a mi honor", enfatizó.

La directora de La Veguilla dijo estar conforme con todas las diligencias informativas abiertas por la Diputación "porque en ellas se va a constatar la absoluta legalidad de mi actuación" y se mostró deseosa de que aquí se haga " porque ahí se va a ver todo, porque es que es todo, está todo visto".

Estas declaraciones públicas serán las únicas que realice ante los medios informativos. "A partir de este momento se ceñirán al ámbito privado y serán los tribunales de justicia los que tendrán la última palabra al respecto", afirmó antes de agradecer "todo el apoyo recibido de mis compañeros, a los padres, todo el mundo que me ha apoyado. No os puedo decir nada más", concluyó.

Horas antes, en Zamora la presidenta de la Diputacion Provincial de Zamora, Mayte Martín, Pozo, anunciaba la apertura de diligencias informativas previas para comprobar las acusaciones del proveedor.

"He ordenado incoar diligencias previas informativas para ver lo que ha pasado y a la vista de lo que resulte en esas diligencias pues si hubiera incurrido la directora en algún tipo de irregularidad que pudiera ser objeto de expediente disciplinario, como se hace en todos los expedientes disciplinarios que se han seguido, en este caso, en esta legislatura en la Diputación Provincial de Zamora", afirmó. "Otra cosa son las declaraciones o la defensa que quiera hacer la directora de la guardería que es la persona directamente aludida", dijo antes de asegurar cuando la preguntaron, que no había tenido tiempo de hablar con ella.