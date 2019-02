El Gobierno se compromete a conectar la autovía A-6 con el Puerta del Noroeste

El Gobierno contribuirá al Plan de Fomento Territorial de Benavente desarrollando la conexión entre el polígono logístico Puerta del Noroeste con la autovía A-6, y la rotonda y un acceso desde la autovía con la segunda fase del polígono de San Cristóbal de Entreviñas.

Así lo anunciaron ayer tanto el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, como el senador, secretario provincial y candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora, Antidio Fagúndez, durante una breve visita al Centro de Negocios, próximo al sector 10, dónde se desarrollará el nuevo polígono de logística benaventano.

Fagúndez y Huerga aseguraron que este es un compromiso firme del Gobierno de Pedro Sánchez que acometerá el Ministerio de Fomento y reiteraron su oficialidad después de confirmar la posición del Ejecutivo a través de varias contactos con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y con la delegada del Gobierno en Valladolid, Virginia Barcones.

El Ministerio de Fomento asumirá el coste de la inversión de los viales y accesos que sean necesarios en ambos casos, explicaron, aunque precisaron que es prematuro hablar de cantidades porque dependerá de los proyectos que requieran las conexiones con la infraestructura vial.

De cualquier modo, el alcalde de Benavente recordó que salvó en el caso del Plan de Fomento Territorial de Béjar, en el que el Gobierno es institución colaboradora a través de la sociedad estatal de suelo público SEPES, el Ejecutivo no tiene competencia directa en los planes regionales de reindustrialización, "como no la tiene tampoco a la hora de invertir para construir un colegio", según apostilló Fagúndez. De esta forma, el Estado no participa en otros planes, como el que afecta a Miranda de Ebro en Burgos, aunque si lo hará, a través de infraestructuras en las que sí tiene competencia, en el caso benaventano.

Huerga enfatizó el hecho de que la Diputación Provincial sí tiene competencias como institución y volvió a pedir al Partido Popular qué reflexione y realice una aportación al Plan de Reindustrialización de Benavente equivalente al que hará el Ayuntamiento, esto es de al menos tres millones de euros, en lugar del millón que ha asignado a la ciudad en 2021 y el medio millón que ha comprometido para el Polígono Industrial de San Cristóbal de Entreviñas en 2020 "por tener el proyecto más avanzado". De cualquier modo, Huerga volvió a reiterar que la cantidad anunciada por la Diputación es insuficiente y recordó que en el último Pleno el PP benaventano se opuso a que la Diputación realice una mayor aportación de fondos a la ciudad a la que representan concejales como Juan Dúo, vicepresidente primero de la Diputación, o Manuel Vega, en calidad de técnico asesor del área de Presidencia.

El alcalde de Benavente recordó igualmente que la Diputación Provincial de Zamora no está tratando a los benaventanos igual que al resto de los zamoranos al asignar la mitad de fondos a la ciudad que recibe cualquier habitante de otro punto de la provincia, tener un presupuesto cinco veces superior al que tiene la ciudad, y no tener deuda alguna.

Antidio Fagúndez, que aseguró que en las próximas elecciones municipales el Partido Socialista concurrirá con candidaturas en el cien por cien de los municipios, se refirió a un cambio histórico en la institución provincial de Zamora. Dijo que la izquierda progresista que representa el PSOE está en condiciones de gobernar la institución y de dar un giro a las políticas de reparto de fondos provinciales, reparto que seguirá los mismos criterios para todos los municipios, sigan estos el criterio de distribución por habitante, o tengan en cuenta otros factores como la despoblación.

En clave electoralista, Fagúndez comprometió un respaldo integral y con los fondos necesarios al Plan de Reindustrialización de Benavente cuando del PSOE gobierne la institución provincial zamorana lo que, según vino a decir, cada vez está más cerca.