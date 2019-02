Música y sabor en Las Candelas

La Asociación Cultural Las Candelas celebró ayer una jornada lúdica en la que no faltaron los atuendos y la música tradicionales. Algo más de 150 personas se unieron a la celebración de una festividad que en sus orígenes era la fiesta de las mujeres y que hoy en día cuenta con la participación de mujeres pero también los hombres que las quieren acompañar. Ellas luciendo sus trajes típicos, rodados de colores rojo, verde y amarillo y también de paño negro. Ellos con las capas.

El encuentro, en el que participaron también mujeres de la comarca llegadas de Santa Cristina o Manganeses de la Polvorosa, comenzó a las once y media con una reducida participación de personas que fueron llegando a la Plaza Mayor en grupos de familiares y amigos. No faltó la música de un grupo de tamboril y dulzainas que animaron con temas tradicionales la mañana y, sobre todo las mujeres, no dudaron en danzar al ritmo tradicional de sus sones. También degustaron unas "orejas" dulces, acompañadas de chupitos. Desde allí se inició un recorrido por las calles céntricas hasta la iglesia de Santa María para la celebración de una misa en honor a la Virgen de Las Candelas.

Desde el céntrico templo religioso, los participantes llevaron a cabo un pasacalles para volver a la Plaza Mayor donde se preparaba el Grupo de Paloteo del instituto Los Sauces que, un año más, no ha querido perderse esta cita tradicional.

En esta ocasión interpretaron "Las calles de Roma", "El 25", "Los verdes" y "Las vuelticas". Los participantes estuvieron acompañados por representantes municipales y una vez en la Plaza Mayor iniciaron los bailes, y la degustación de pulpo.