Una pelea entre dos grupos en Los Carros se salda con un condenado a 21 meses de cárcel

La Audiencia Provincial de Zamora ha impuesto una pena de un año y nueve meses de cárcel a un joven por un delito de lesiones tras causar serios daños a otro durante el transcurso de una breve pelea ocurrida en la calle Los Carros de Benavente en marzo de 2016.

Los hechos que han motivado esta sentencia, en el que también han sido condenados otros dos jóvenes al pago de una multa de 300 euros por sendos delitos leves de lesiones, se produjeron a las cinco de la madrugada cuando un grupo compuesto por dos hermanos (uno de ellos menor) y otro integrado por otros tres varones discutieron y se enzarzaron en una agresión mutua.

El condenado, cuyas señas de identidad se corresponden con las iniciales R. G. P., recibió un puñetazo en la cara del mayor de los dos hermanos, J. A. P. C., y respondió "siendo experto en karate" con un puñetazo a este último, que cayó golpeándose contra el suelo. Al tiempo llegó el hermano menor y fue agredido en la cara y en l brazo por el amigo de R. G. P.. Los hechos fueron denunciados por los hermanos en las dependencias de la Guardia Civil poco después.

J. A. P. C. sufrió una contusión facial con fractura de alveolos dentarios de los incisivos superiores, traumatismo craneal y en el codo derecho. Le tuvieron que extraer varias piezas dentales y requirió tratamientos posteriores. Tardó en curar 50 días de los que 30 fueron impeditivos. El condenado a su vez sufrió una contusión malar derecha y tumefacción del párpado superior del ojo izquierdo, y cervicalgia postraumático. Tardó 8 días en curar no impeditivos. R. G. P tendrá que indemnizar con 6.939 euros más intereses legales a J. A. P. C. y asumir los gastos de tratamiento dental derivados de la sentencia.