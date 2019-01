El turismo nacional alcanza ya el 93% de las visitas a la Oficina Municipal

Sigue en Benavente la tendencia al alza de las visitas de turistas, principalmente de paso, que acuden a la Oficina Municipal de Turismo a lo largo del año. Así lo constatan los datos extraídos de las estadísticas registradas en esta oficina municipal, ubicada en los soportales del edificio consistorial de la Plaza Mayor, y que cifran en un total de 8.541 los turistas durante el pasado año. La cifra es ligeramente superior a la de 2017 en que se contabilizaron 8.534 personas que visitaron esta oficina, apenas siete más. Se nota un incremento mayor si se compara con los datos del año 2016 en que la cifra anual de turistas se situó en 8.160. "No hay que olvidar además que no todos los turistas pasan por la Oficina Municipal. Desde allí se ofrece información y difusión de la oferta turística a los distintos hoteles y alojamientos de la localidad donde se informa a los turistas. Sabemos que son más los turistas que visitan Benavente pero no están cerrados aún los datos de los establecimientos hoteleros", explicó la concejal de Turismo, Nuria Herrero.

Si ya en el pasado año destacaba la presencia de turistas nacionales, situándose en el 91% del total, en el balance de 2018 se afianza la presencia de turistas de origen nacional, que han aumentado en un total de 188 personas, lo que supone un incremento del 2,42% respecto al turismo nacional el año anterior. El considerable aumento de turistas nacionales, que hace alcanzar ya el 93% del total de turistas registrados en el oficina municipal, no se refleja en la estadística total puesto que ha disminuido en cifra similar la presencia de turistas extranjeros, pasando de 761 a 580 o, lo que es lo mismo, 181 turistas de otros países menos (desciende el número todo el año excepto los meses de agosto y septiembre).

Haciendo un desglose de peregrinos en el albergue municipal se ha visto un incremento de 23 personas más que han visitado estas instalaciones municipales ubicadas en la zona verde de la Pradera. En este caso también aumenta la visita de peregrinos de nacionalidad española pasando de la cifra de 211 en al año 2017 a 235 el último año. Mientras que la de los extranjeros es prácticamente similar, aunque desciende en una persona situándose la cifra de peregrinos en el albergue en 162. Los meses de marzo, mayo y junio han sido los que han acusado un mayor descenso de peregrinos. En el caso del albergue municipal las cifras corresponden a los meses de marzo a octubre, periodo en que están abiertas las instalaciones. En la actualidad apenas recalan peregrinos en la ciudad.

Para acceder a este albergue es necesario que los peregrinos viajen con credencial y las instalaciones, muy bien valoradas en las plataformas online, cuentan con dos habitaciones de seis plazas cada una, en literas. Está habilitado en la antigua estación de ferrocarril y el precio para acceder a sus servicios es de 4 euros.



Visitantes madrileños, andaluces y vascos, los más numerosos



El incremento de los viajeros españoles es un dato relevante para impulsar la demanda y superar los criterios de estacionalidad. El turismo nacional fluctúa con las celebraciones festivas del año. Atendiendo a los datos mensuales se dan variaciones por los cambios de fecha en festividades como las Fiestas del Toro. De modo que se observa un incremento de turistas en el mes de mayo y junio (en que se celebró la Semana Grande del Toro) pasando de 712 a 846 turistas en mayo y de 351 a 610 turistas más en junio, alcanzando 961; el turismo de julio a septiembre ha aumentado ligeramente; y ha habido un incremento importante de turismo, especialmente del nacional en noviembre, pasando de 391 turistas a 655. Se mantiene la misma cifra que en 2017 en enero, un total de 232 turistas. Disminuye ligeramente la cifra de turistas en febrero, marzo y diciembre; y de un modo más significativo en abril, que pasa de 1.353 turistas a 763 en 2018 u octubre.

En cuanto a la procedencia de los turistas, los que son de nacionalidad española destacan los llegados de Madrid, País Vasco y Andalucía un año más, además de la Comunidad Valenciana. Se ha visto, además, un incremento de las excursiones de personas jubiladas en la ciudad. También destaca la presencia de turistas de otras provincias de Castilla y León. En cuanto a los extranjeros, destacan los turistas de Francia y Reino Unido, pero hay una amplia variedad de procedencias de todos los continentes. De modo que se han registrado visitas de Australia, Canadá o Finlandia, Sudáfrica y Uruguay; de Méjico, Noruega, Polonia o Japón; de Argentina, Rusia, Suiza o Irlanda entre otros lugares de procedencia.