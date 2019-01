IU y PP se enzarzan en un debate político por sus posturas frente a la violencia machista

Izquierda Unida y Partido Popular se enzarzan en un debate político sobre la violencia de género en el que abordan critican sus posturas en el Pacto de Estado sobre la violencia machista. En este sentido, IU recuerda a los populares la respuesta que ya dio en pleno ante una moción sobre el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. "El papel lo aguanta todo, pero un Pacto de Estado no puede quedarse en eso. No puede ser que hoy se haya aprobado un Pacto de Estado, que, si bien es apremiante y necesario, no va a servir de nada si no hay partida presupuestaria que lo sustente y si se siguen quedando fuera del mismo materias como las agresiones sexuales, los vientres de alquiler, la prostitución, la custodia de los hijos o la violencia patrimonial entre otros aspectos". Pacto de Estado, continúa, Pacto de Estado "que no trae consigo un compromiso concreto de aplicación de las medidas del Gobierno".

El PP cree que "la deriva de IU Benavente les está llevando al mayor de los ridículos, el último, negar la evidencia de que el PP aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género con una financiación de 1.000 millones de euros a repartir en cinco años. Todos los grupos políticos apoyaron el mismo, a excepción de Unidos Podemos, coalición en la que se integra IU. Que todos los grupos políticos alcancen un acuerdo de ámbito nacional y que IU se autoexcluya debería de hacerles reflexionar". Y añade que "son muy dados a los gestos, pero después a la hora de la verdad, ni apoyaron el Pacto de Estado contra la violencia de género, ni denuncian los casos que le afectan".