La plataforma por la Sanidad llama a la movilización el día 26

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora hace un llamamiento a la ciudadanía para que se unan a la manifestación de protesta prevista el próximo día 26 en Valladolid para reclamar mejoras en la asistencia sanitaria en toda la región. "Porque la situación de la provincia es la que es por no dar la cara, por escondernos, nadie nos va a venir a arreglar nuestros problemas. Empecemos por salir a la calle y decir que también la gente de esta tierra merecemos una oportunidad", explicó uno de los portavoces, Jerónimo Cantuche en el encuentro mantenido en la tarde de ayer en la Casa de Cultura La Encomienda de Benavente ante la presencia de medio centenar de personas.

En un repaso a lo acontecido en materia de Sanidad en el último año y de la situación actual en esta materia, la plataforma considera que "a ver si se enteran de una vez que en materia de Sanidad el suspenso es enorme y están inhabilitados para seguir en sus puestos", señaló Carlos Pedrero en referencia a los responsables de la Junta de Castilla y León.

"La situación va a peor y nos da la sensación de que nos quiere llevar a una privatización de los servicios, al cierre de consultorios médicos (algunos representantes de partidos así nos lo han dicho). Para nosotros hacer viajar a la gente no es una buena economía y tienen que tener sobre todo Atención Primaria en sus pueblos", puntualizó el presidente de la plataforma en Benavente, Joaquín García. Quien recordó los incumplimientos de la Junta de Castilla y León respecto a la Sanidad en Benavente, tras los compromisos adoptados una vez que más de 15.000 personas salieron a la calle pidiendo que no se cerrara una planta del hospital comarcal y mejoras sanitarias.

En relación con la situación concreta en Benavente, Pedrero explicó que "a mí también me resulta en los últimos meses difícil contener la indignación, pero en Benavente no puedo. Con toda la fuerza de la opinión pública en la calle se le ha ninguneado de la manera más indigna por parte del consejero de Sanidad. El segundo de abordo es el principal causante de los principales problemas que tiene esta ciudad como un hospital que no es un hospital. Hubo Mesa Pro Hospital y la ningunearon y a las más de 15.000 personas que salieron a la calle también".

No faltaron las críticas a los representantes municipales del PP ausentes en el encuentro. "Lamento la ausencia de los concejales del PP que antaño nos manifestaron su enfado con el consejero de Sanidad y hoy no están aquí".