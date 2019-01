La Junta costeará los 60.000 euros de la redacción del nuevo plan del Benavente III

Un paso más para la redacción final del Plan de Reindustrialización de Benavente. En la mañana de ayer se reunía en Valladolid el grupo de trabajo de este plan de fomento de la Junta de Castilla y León para exponer plazos concretos y compromisos a adquirir por cada una de las partes.

En este encuentro, la Junta de Castilla y León ha manifestado su compromiso de 3,3 millones de euros para la ampliación del Centro de Transporte y Logística de Benavente (CTLB), a través del desarrollo de la puerta noroeste "intentando cuadrar las anualidades e importes conforme se solicite por parte del Ayuntamiento de Benavente", según explicó el alcalde, Luciano Huerga.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benavente, que al igual que la Junta acudió con personal técnico a este encuentro, presentó un borrador de medidas y compromisos a adquirir, tal y como se había acordado en reuniones previas. Estos compromisos incluyen la determinación de la cuantía económica que va a aportar y que se cifra en 3.060.000 euros. "El importe de 60.000 euros estaba ya en el anexo de inversiones de este año y los otros tres millones es el compromiso de cara a la aportación definitiva para 2019 y 2020", explicó el alcalde. Se incluyen también bonificaciones fiscales, algunas ya incluidas en la normativa fiscal municipal como el IAE, y se van a implementar también bonificaciones en el IBI, en el IAE, en el impuesto de plusvalías y en el ICIO. El tercer paquete de medidas municipales es la puesta en marcha de modo inmediato del vivero de empresas, que sigue pendiente de la redacción del reglamento de uso, y el compromiso anual municipal de establecer ayudas a emprendedores que este primer año será en torno a los 12.000 euros.

Por su parte, la Diputación Provincial, que no acudió con personal técnico a esta reunión, volvió a manifestar su intención de aportar 1,5 millones de euros a este Plan de Fomento, aunque no presentó calendario de aportaciones económicas y medidas concretas que era el objeto de este encuentro. A esta administración, que ha sido la última en incorporarse a este grupo de trabajo, se le ha pedido en este grupo de trabajo que "iguale las cuantías económicas que ponemos Junta de Castilla y León y Ayuntamiento. Si iguala esta aportación de tres millones de euros y se reparten entre San Cristóbal y Benavente estaría todo perfectamente cuadrado". En este sentido, el alcalde lamentó que "una vez más se ha puesto en duda el proyecto de Benavente por parte de Manuel Vega y Juan Dúo que no ven claros los plazos. Lo único que pedimos es que no demoren más los trámites puesto que en esta última reunión han dicho lo mismo que en la anterior".

La próxima semana cada una de las partes tendrá que entregar un calendario definitivo con las aportaciones económicas previstas para este Plan de Fomento antes del jueves. "La intención es llevar el grueso de las aportaciones económicas de las administraciones al año 2021, puesto que estimamos que en 2019 y 2020 es lo que va a implicar la tramitación administrativa de la generación de los instrumentos de planeamiento y ordenación urbanística para el espacio sobre el que se tiene que asentar el nuevo polígono industrial de Benavente. De modo que en 2021 pretendemos tener el grueso de la financiación para hacer la licitación de las obras más básicas y fundamentales de ese nuevo polígono", explicó el alcalde.

En cuanto a ese calendario previsto, la Consejería de Transporte ingresará al Ayuntamiento 60.000 euros para el primer trámite burocrático que es la redacción del pliego de condiciones del nuevo plan parcial. Y en el año 2020, para el resto de la redacción de los planes urbanísticos que sean necesarios, la Consejería pondrá 240.000 euros. Además, la Junta se compromete "tal y como le hemos pedido", que en el año 2021 las aportaciones de los tres millones ya estén hechas.

En el caso del Ayuntamiento, que tiene ya en el anexo de inversiones previstos 60.000 euros para este plan de fomento, "podríamos incorporarlo mediante remanentes a otros ejercicios o dirigirlos a otras áreas, pero es algo que decidiremos en los próximos días con Intervención". El año que viene el Ayuntamiento de Benavente tendrá que solicitar un préstamo asociado a la cantidad de algo más de un millón de euros previstos para esa anualidad, mientras que en 2021 solicitará la cantidad restante para sumar el montante global hasta los 3.060.000 euros", añadió Huerga.

La intención es que a finales del mes de marzo se pueda aprobar el Plan Territorial de Fomento. Una vez planteadas las medidas y plazos concretos el próximo jueves, la intención es convocar una última reunión "en la que demos por bueno la aprobación".

En la jornada de ayer, el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, se refería a este Plan de Fomento y la implicación de las administraciones y pedía que el Gobierno central diga cuál va a ser su aportación a este proyecto. En este sentido Huerga explicó que "el Estado ha manifestado su predisposición a poner dinero, una vez aprobados los presupuesto, mediante subvenciones nominativas o infraestructuras al proyecto de Benavente. Estamos hablando de un instrumento de la propia de la Junta", puntualizó.