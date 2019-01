El PP dice que confía en el proyecto e IU le acusa de dudar y buscarle problemas

El concejal del PP y asesor de la Diputación Manuel Vega asegura que "confía" en el Plan de Reindustrialización de Benavente. Sus argumentos son estos. En el PP no entramos a valorar el modelo de desarrollo determinado en el Estudio de Viabilidad por la empresa Arup (en lo correspondiente a la tipología de las parcelas, tamaño y diseño), respetando su criterio y a los profesionales que lo redactaron, del mismo modo que lo hicimos con los profesionales de la empresa UXAMA, que redactaron el Plan Parcial aprobado.

Según Vega, "surgen las dudas sobre el plazo de tres años para el desarrollo de las 60 hectáreas determinado en el Estudio de Viabilidad, y que el mismo sea el suficiente para acometer la totalidad de las obras".

Para el PP, siempre según la versión de Vega, la aportación económica comprometida por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, será insuficiente para desarrollar las 60 hectáreas del Sector10. "A día de hoy el Gobierno no ha comprometido ninguna cantidad, y desde el PP pedimos al Alcalde que exija un compromiso real, fijando una cantidad para la aportación del Gobierno de España".

El concejal popular cree que el Alcalde Luciano Huerga "ha retrasado deliberadamente durante cuatro años la posibilidad de reindustrialización de Benavente, al retrasar la construcción del polígono industrial Benavente III".

A su juicio "las prisas de última hora del alcalde Luciano Huerga sobre este asunto obedecen al intento de generar expectativas que le ayuden a mantener la Alcaldía, presentando antes de las elecciones alguna empresa que anuncie su interés en implantarse en el polígono cuando se construya".

"Cualquier empresa que realmente quiera asentarse en el futuro polígono lo hará si realmente tiene ese interés. Y para ello hay que ofrecer garantías, estabilidad, precios competitivos, etc. Algo que el PP está en disposición de garantizarlo", añade.

Vega sostiene también que el PP inició este proyecto del desarrollo industrial de Benavente (en referencia al Benavente III) durante el anterior mandato, y Luciano Huerga y Manuel Burón votaron en contra de la modificación puntual del PGOU para dotar a Benavente de los terrenos necesarios para la construcción del polígono (2010), se abstuvieron en la aprobación del Plan Parcial (2014) y de la dotación económica aprobada en Pleno de 2015

"Al comienzo de este mandato se conoció que IU ponía como condición para formar gobierno la paralización del Benavente III y el resultado es el conocido. Ahora intentan cambiar el nombre al proyecto para que los benaventanos olviden todo lo sucedido, pero desde el PP seguiremos trabajando para que se conozca la verdad y que no se intente engañar a los benaventanos", dice el concejal popular y el asesor de la Diputación.

El primer teniente de alcalde de IU, Manuel Burón, ha recordado que el estudio de viabilidad diseñado y planificado por la Consultora Arup para el desarrollo inicial de las 58 hectáreas del proyecto "Puerta del Noroeste" dentro del Plan de Fomento Territorial de Benavente logró la unanimidad del consejo de administración del Centro de Transportes y Logística de Benavente, los agentes sociales en su conjunto y la Junta de Castilla y León así como el Gobierno de España creen en él?y por último , también la Diputación Provincial que también aportará financiación. "La Junta ha llegado a calificar la iniciativa de pionera", agrega.

Sin duda, opina Manuel Burón, "es el proyecto más ambicioso en décadas, tanto por la inversión a realizar como por los empleos que pueda generar en los próximos años, y en el que por primera vez todas las administraciones están participando conjuntamente tratando de aparcar sus discrepancias e intereses políticos. Bueno, todos, no. Los consejeros del PP, que finalmente respaldaron el proyecto, inicialmente llegaron a pedir que se retirara el pliego de condiciones que permitió adjudicar la asistencia técnica a ARUP. Son los únicos que no creen en este proyecto".

A juicio del político de IU, consejeros como Manuel Vega "a la cabeza y como "voz parlante", en las últimas semanas, precisamente en las que se debe elaborar la cocina del proyecto más importante para Benavente en lo relativo a plazos y financiación de cada administración participante deja mucho que desear para los intereses de los benaventanos.

Según Burón "No es novedad, como tampoco lo es la actuación de Manuel Vega. Un consejero que durante estos años no sólo ha acusado al alcalde y Presidente del CTLB de regalar suelo de la sociedad a algún particular, cuestionar y poner en entredicho la operación de venta del Hotel y dos parcelas más; llamarlo vendeburras, que tan pronto le pida al alcalde de Benavente promocionar la venta de los terrenos de otros polígonos vecinos como exigirle que busque suelo para Benavente. Sino que además, últimamente, con elecciones a la vista, le pesan más sus ansias de aferrarse al sillón y/o a su puesto de asesor (2.400 euros al mes no son "moco de pavo") convirtiéndose así en "la voz de su ama" como marioneta consentido y anteponiendo los intereses políticos de la nefasta y caciquil Diputación a los intereses generales de los benaventanos".

Para el primer teniente de alcalde Ayuntamiento benaventano, "Aunque Manuel Vega terminó votando a favor no hay ocasión que no continue poniendo en duda el proyecto para asombro de los presentes. Así, ante un coro con el "todos a una" Manuel Vega es la voz discordante. Bueno, Manuel Vega y el PP de Benavente y Zamora. Sembrando dudas sobre el cumplimiento de los plazos y la inversión prevista recogidos en el estudio de viabilidad de Arup, pidiendo la ampliación de plazos hasta los cinco años y fasear el desarrollo previsto. No se habrá perdido ya poco tiempo en Benavente".

"Para Vega y el PP todo son problemas y la solución oponerse por sistema a cualquier iniciativa de gobierno aunque sea buena, enredar y mentir con todas las artimañas que la demagogia contempla con el fin de obtener rédito político a corto plazo por encima de los intereses de Benavente y los benaventanos".