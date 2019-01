La promotora Magdala renuncia a instalar el proyecto de la biorrefinería en Barcial

La localidad de Barcial del Barco en particular y la provincia de Zamora en general se despiden de la biorrefinería multifuncional proyectada en terrenos municipales de este municipio de la comarca Benavente que tenía expectativas de creación de 70 nuevos puestos de trabajo directos y hasta mil indirectos y de dar salida al sector remolachero en Castilla y León. Decisión que han tomado los promotores de este proyecto industrial una vez que se han agotado los plazos del acuerdo firmado con la anterior sociedad promotora de la planta, Ecobarcial, tanto referidos a la cesión de los terrenos en alquiler como de las licencias.

Fue en mayo de 2014 cuando el Ayuntamiento de Barcial del Barco registró la entrada de la modificacion del proyecto para la nueva refinería y se acordó por parte de Ecobarcial la cesión de licencias a los nuevos propietarios, así como el alquiler de terrenos.

Según ha confirmado uno de los promotores y propietario industrial del modelo, Vicente Merino, la Junta de Castilla y León no ha accedido a prorrogar los acuerdos por lo que el tan esperado proyecto se ha ido al traste, al menos en esta provincia. No obstante, el empresario zamorano asegura que "nosotros no tiramos la toalla porque sabemos que este modelo es un proyecto de salvación para el sector remolachero. Llevamos diez años que hemos sido vetados en esta comunidad autónoma por personas con puestos de responsabilidad y poder de decisión, pero no es una crítica política, sino a esas personas que estamos seguros dentro de cuatro meses no seguirán ocupando sus cargos de responsabilidad", señaló.

El proyecto que ha ido modificándose a lo largo de los últimos 15 años incluso en abril de 2007, promovido todavía entonces por la sociedad Ecobarcial, contó con el acto público de la colocación de la primera piedra de lo que iba a ser la planta industrial y acudió entonces al acto el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien lo presentó como la alternativa de empleo en la zona tras el cierre de la azucarera.

El proyecto no ha logrado el aval necesariod e 40 millones de euros para su puesta en marcha. SEgún la admnistración regional por la falta de "aportación de capital por parte de los promotores" y según estos por"falta de voluntad poítica". Y no ha ayudado a ello las numerosas reuniones con administraciones públicas, el apoyo social a través de recogida de firmas, la movilizaicón de alcaldes de 120 ayuntamientos de Zamora y León apoyando el mal logrado proyecto. Así las cosas, los promotores aseguran que ya hay inversores privados que han manifestado su interés de entrar a formar parte de este proyecto en otra comunidad autónoma.

Magdala, la sociedad promotora, tendrá que empezar desde cero la tramitación de licencias y la búsqueda de terrenos, trámites todos ellos que ya se habían solventado en Barcial del BArco.