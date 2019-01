Unidos Contra el Cáncer presentan 30 quejas más por la falta de oncólogos

La asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro y Alfoz (UCCA) presentó ayer en Benavente una treintena de nuevas firmas de quejas por la situación deficitaria del servicio de Oncología en el Complejo Asistencial de Zamora. Presentación que tuvo lugar ante la asesora jefe y la responsable del área de atención al ciudadano de la oficina del Procurador del Común, desplazadas a Benavente para informar a representantes de esta asociación sobre el procedimiento abierto en relación con la presentación de más de 4.000 quejas sobre la falta de oncólogos en el Hospital de Zamora, el pasado año.

Representantes de la asociación han manifestado su "preocupación ya que no solamente no se ha solucionado el problema sino que este se ha visto agravado debido al período vacacional que disfrutan los oncólogos, como personalmente necesitan y legalmente les corresponde". Aseguran, además, que "nos continúan llegando quejas de pacientes que están siendo atendidos cada día por un profesional y conocemos la situación de los profesionales que por humanidad y profesionalidad, atienden a un número de pacientes que no les corresponde y están llevando una sobrecarga de trabajo que va en detrimento de la atención que les merecen y de su propio equilibrio personal".

Para la asociación "poner consultas por las tardes no solamente no ha solucionado el problema, sino que lo enmascara, ya que un paciente oncológico necesita tiempo suficiente para ser atendido como la gravedad de su enfermedad así lo precisa y el profesional necesita de tiempo para estudiar detenidamente cada caso, adoptar la decisión del tratamiento que corresponda y ofrecerle, con calma, la información que precise. En estas circunstancias esto es complejo y difícil de llevar a cabo", añade.

A la treintena de quejas presentadas ayer se suman otras 13 presentadas Zamora y las que están llegando on line a la oficina del Procurador del Común. Son quejas que se gestionan individualmentey se tramitan en el mismo expediente, aunque cualquier ciudadano puede recibir información personalmente sobre su queja.