"Los embustes" sobre el Benavente III

El presidente de la Asociación de Centros de Transportes de España (ACTE), Ramón Vázquez leyó "con sorpresa e indignación" las declaraciones del tercer portavoz del Partido Popular de Benavente acerca del estudio de viabilidad del Benavente III redactado por el Grupo Arup.

Vázquez, qué asesora desde hace tiempo al Centro de Transportes y Logística de Benavente y propuso la opción de realizar un estudio para determinar el modelo de desarrollo más adecuado para Benavente, ha participado en varios concejos de administración del CTLB y llegó a recibir las felicitaciones de Manuel Vega sobre el contenido del estudio en la última presentación. Por eso su sorpresa ante las críticas posteriores y reiteradas.

El presidente de ACTE se ha dirigido a este periódico para replicar las que a su juicio constituyen una "abundante, profusa y copiosa retahíla de incorrecciones, inexactitudes, barbaridades, interpretaciones erróneas, falsedades malintencionadas, engaños, mentiras y embustes".

Profesor de grado de Ciencias del Trasporte y la Logística en la Universidad Camilo José Cela, Vázquez, que esta considerado como uno de los principales especialistas españoles en la materia, explica que no le queda otra opción "que explicar, aclarar y desmentir dichas manifestaciones, desde una óptica no política ni partidista como es mi posición como Presidente de la ACTE que cuenta como miembro asociado al Centro de Transporte y Logística de Benavente".

En diez puntos, el presidente de ACTE rebate al PP y a Manuel Vega y defiende el modelo de desarrollo logístico de Benavente propuesto por la consultora ARUP, modelo que ha sido respaldado sin ningún tipo de pegas por la Junta de Castilla y León.

"El señor Vega cree que el estudio de viabilidad del CTLB "no aporta cambios significativos" "que se han perdido siete años" y que "no dice nada nuevo". Según Vázquez "evidentemente lo aporta todo, porque sencillamente, antes no había nada más que un instrumento urbanístico como es un Plan Parcial, sin ningún análisis de viabilidad económico financiera, sin un chequeo del mercado de lo diseñado, más allá del teórico estudio que preceptivamente debe incluirse y que no cuenta con ningún contraste comercial y, lo que es más grave, sin un modelo de gestión para su desarrollo y para la captación y disponibilidad de los recursos económicos necesarios. Es como quién, sin haber hecho la analítica y detectado la enfermedad, se dedica a recomendar pócimas sin ninguna pauta de tratamiento", razona.

Al respecto argumenta también que "la cuestión de los 7 años perdidos" a quién únicamente ha perjudicado es a los propietarios de los terrenos objeto del Benavente III "que están abonando IBIs de urbana desde entonces, sin obtener el aprovechamiento que les corresponde a tales pagos y a los que ahora tendrán que devolver dichos importes por la inconsciencia de quien tomó la decisión en 2010 de aprobar una calificación urbanística sin viabilidad alguna para su desarrollo".

El portavoz del PP aseguró que Benavente es el nudo estratégico para la logística y el transporte y que eso ya lo sabían y para eso no necesitaban un estudio de viabilidad. "Pues, señor Vega, si usted conocía esto, lo que demuestra es una ignorancia absoluta sobre cuáles son las necesidades del sector del transporte y la logística" al haber diseñado una tipología de miniparcelas pensadas para miniactividades y minindustria que no sirven para lo que demanda el mercado, con un sistema viario exagerado y faraónico y muy poco operativo para los volúmenes de tráfico, con unas exceso impresionante de infraestructuras que conlleva un elevadísimo coste innecesario que eleva el precio y cohíbe enormemente cualquier interés de empresas para instalarse.

Ramón Vázquez incide, "para ilustración de Vega" en el suministro eléctrico. La potencia eléctrica necesaria para las 173 hectáreas en miniparcelas, "nada tiene que ver con las necesidades de potencia de la tipología de parcelas que acogerá el nuevo proyecto de 58 hectáreas para usos de transporte y logística y, en consecuencia "su errónea argumentación de que el precio de 20 euros por metros cuadrado es insuficiente y que debe ser de 40 euros metro, es otra opinión no fundamentada que me permito contrastar con mi experiencia personal de más de 25 años y 12,5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizado para este mercado".

Ante el planteamiento del concejal del PP de que primero hay que desarrollar el sector 11, dejando para última fase el sector 10, con el único argumento de que allí están ubicadas 25 hectáreas de propiedad municipal, Vázquez replica que esta opinión de'muestra una visión exclusivamente patrimonialista de los bienes municipales que no es la que debe regir la actuación de un servidor público al buscar el interés pecuniario del ayuntamiento en vez del interés general del municipio en su conjunto y de los propietarios de los suelos afectados en particular (las propiedades municipales no dejan de ser un propietario más), ya que un representante municipal diligente debe balancear los beneficios y las cargas, las amenazas y oportunidades, las debilidades y fortalezas de cada decisión que debe adoptar, pero dudo mucho de su capacidad e interés en hacerlo así".

A su juicio, del estudio lo que resulta más viable desde todos los enfoques técnico, administrativo, económico, procedimental -"algo que el señor Vega demuestra desconocer cuando se refiere a un estudio de detalle"-, inversor, cobertura de necesidades actuales y de los próximos años es el sector 10. "Únicamente le invito a que pregunte, entre otros, a la señora Registradora de la Propiedad, como se ha hecho en el estudio, sobre los grandes inconvenientes que se encontrará una empresa, sobre todo si es multinacional, que quiera instalarse en un suelo del antiguo Plan Parcial conjunto de los dos sectores 10 y 11 ya que no tendrá el levantamiento de cargas urbanísticas hasta que esté completamente desarrollado y esto dificultará la financiación de cualquier transacción que lleve a buen puerto la implantación de empresa. Para evitar esto, señor Vega, la praxis habitual es 1 sector, 1 plan parcial, pero nuevamente su desconocimiento y su obcecación en no hacer caso a los profesionales cualificados tras años de formación y experiencia, le impiden participar en decisiones acertadas para el bien común de los ciudadanos a los que representa y cuyos recursos públicos administra y ahora se queja de que se tira a la basura lo gastado en el Plan Parcial".

Como consejo el presidente de ACTE advierte al concejal del PP de que "es preferible dar por perdido en parte el dinero del plan parcial actual e invertir en uno nuevo exclusivamente para las necesidades demandadas por el mercado que desarrollar el plan parcial actual y enterrar muchos millones de euros sin ninguna esperanza de que de fruto". "Sea usted moderno y acorde con los tiempos actuales, reconozca el error y evite manifestaciones como las que se hacían en el Siglo de Oro donde era común entre los hidalgos la fórmula de 'sostenella y no enmendalla" cuando un caballero nunca rectificaba para disculparse; antes desenvainaba", añade.

Ramón Vázquez también invita al concejal del PP a informarse de "los cientos de proyectos en España similares a los que usted defiende que están "criando cardos" desde hace años porque, al igual que usted dice de Benavente, están en una situación estratégica privilegiada". En la actualidad, alega, con la competencia global, "nadie que busque un caso de éxito está esperando a que le vengan a comprar, sino que sale a vender y, para esta acción de venta, debiera saber usted que lo que se necesita es marketing y comunicación sobre un soporte técnico y argumental bien montado que es lo que aporta como base el estudio de viabilidad recientemente presentado".

Por último, y antes de defender la conveniencia de "decir la verdad, contrastando la noticia, no creando falsas expectativas, porque no se puede engañar a la gente", Vázquez Negro expresa su alegría por la afirmación de Manuel Vega de que si el PP gobierna en el próximo mandato seguirá adelante con este desarrollo planteado por el equipo de Gobierno actual. "Me parece muy loable y acertado y, si me necesita, podrá seguir contando con mi colaboración personal, según mi leal saber y entender y de la institución que represento. Pero, por favor, hable en positivo, agrúpese a la unidad en torno al proyecto y evite contaminar una gran esperanza para Benavente y sus habitantes como es la ampliación del CTLB de Benavente con torticeras manifestaciones que, como las inyecciones de agua caliente, no curan pero tampoco matan".