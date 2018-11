La Asociación contra el cáncer denunciará al Procurador del Común la falta de oncólogos

m. a. c.

Recogida de firmas en una de las mesas informativas instaladas en la ciudad. m. a. c.

La asociación de la lucha contra el cáncer instalaba ayer en la ciudad varias mesas informativas y de recogida de firmas para presentar una queja ante el Procurador del Común.

Las reclamaciones que se realizan ante el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León se refieren a la actual situación que sufren los pacientes oncológicos en la provincia.

En el escrito de queja se considera "inadmisible que no se prevean las situaciones de vacantes que lógicamente, cuando hay un concurso de traslados se va a producir". Circunstancia que achacan a "la mala gestión al no haber puesto los mecanismos adecuados para que el problema no se produzca".

En el escrito de queja se aduce que tal situación "perjudica seriamente" no sólo a los pacientes que se quedan sin su oncólogo, sino también a las personas que actualmente se encuentran pendientes de realizar pruebas diagnósticas o a la espera de resultados de las mismas para empezar un posible tratamiento. Sigue refiriendo el escrito de queja ante el Procurador del Común que ello "es un problema que repercute en todo el Servicio de Oncología y en todos los pacientes". Una mala gestión -se sigue refiriendo- que afecta también a los profesionales que se "sobrecargan de trabajo para que, al menos, los casos más graves, ya diagnosticados, sean atendidos, teniendo que suspender sin fecha consultas".

Los firmantes alegan que el tiempo en la atención es un factor crucial para que la enfermedad sea atendida en las mejores condiciones. Y, "es inhumano que por problemas administrativos se llegue a esta situación", señalan.