"El viaje" del alpinista Juanjo San Sebastián cautiva al público de las Jornadas de Montaña

"Mi mayor logro, del viaje del que mas orgulloso estoy no son las montañas que he escalado, sino que cuando miro la vida que he llevado se parece mucho a la vida que he querido llevar". Juanjo San Sebastián (Bilbao, 1955) cautivó ayer al auditorio de las XI Jornadas de Naturaleza y Montaña con la proyección de "El Viaje", su larga experiencia como alpinista pero sobre todo como persona.

"Cuando uno mira hacia atrás trata de explicar las cosas que ha hecho en la vida. A unos les interesó la literatura, el cine, el fútbol o el teatro. A mi las montañas. Pienso ahora en los porqués y en cómo yo y otros alpinistas nos dejamos arrastrar por esa pasión por las montañas en la que hay momentos en que se está dispuesto a todo porque coincide con una época de la vida en que uno se cree inmortal", explicó a este periódico antes de viajar a Benavente y presentar su proyección.

Mítico alpinista desde temprana edad, colaborador de Al Filo de lo Imposible y escritor, Juanjo San Sebastián no reflexiona en balde a sus 63 años. "Sabíamos que la escalada era peligrosa y el azar nos obsequió con sustos pero no con disgustos. Cuando vamos viendo morir amigos y que el azar no deja de premiarte, aunque de tanto ir el cántaro a la fuente termina por tener roturas, me doy cuenta de que los otros somos nosotros. De aquella época de mi vida en la que estaba dispuesto a todo, cometiendo errores o sin cometerlos, descubro que no somos ni éramos inmortales".

San Sebastián transmitió también al público benaventano una reflexión, la misma que le está haciendo llegar a su hijo. "Los viajes no empiezan ni terminan en los aeropuertos o en las estaciones de tren: comienzan con los libros que leíamos para informarnos, para inspirarnos en los pocos héroes que había y en sus adversidades, y terminan cuando contamos nuestras experiencias". "Yo no le cuento a mi hijo las montañas que he escalado sino las cosas que he aprendido. No he superado a mis maestros pero no me siento frustrado por ello; he aprendido de los mejores modelos a los que es muy difícil superar", añade identificándose con "El viaje a Ítaca", el célebre poema de Constantine Cavafis.

Varios cientos de personas siguieron la proyección de "El viaje" de San Sebastíán en la Casa de Cultura La Encomienda en la que fue la apertura de esta nueva entrega de las jornadas.

El jueves tomará el relevo el periodista, activista y miembro fundador de Greenpeace España, Jordi Bigues, que hablará cobre los efectos que el cambio climático está provocando en las montañas, "el último reducto hostil junto a las selvas, los últimos paisajes naturales que nos quedan", a decir de San Sebastián.