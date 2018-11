La oposición en el Ayuntamiento de Morales de Rey paraliza el proyecto de la piscina

La oposición en el Ayuntamiento de Morales de Rey, los tres concejales del PP y una edil del grupo no adscrito, han paralizado el proyecto de construcción de la piscina fluvial que el equipo de gobierno de Ahora Decide presentó en la sesión plenaria. El equipo de gobierno tiene previsto llevar el asunto a todos los plenos que se celebren hasta final de la legislatura, "esperando que recapaciten los concejales de la oposición para evitar perder el dinero y que no perjudiquen a su pueblo y a sus propias familias", señaló ayer la alcaldesa Elsina Fernández.

La alcaldesa de Morales apostilla que la oposición popular "utiliza" el voto de una tránsfuga, en referencia a la ex edil del PSOE que pasó a formar parte del grupo de concejales no adscritos, tras la frustrada moción de censura.

El gobierno local formado por dos concejalas de Ahora Decide y un concejal del PSOE presentó en pleno el inicio de expediente de contratación de una piscina fluvial asumido por la Diputación cuya institución financia la obra con 38.000 euros en el marco de los planes provinciales. A mayores, el Consistorio tiene prevista una inversión plurianual con una inversión total de 82.000 euros.

El proyecto se iniciaba hace casi dos años con el fin de construir una piscina fluvial en la zona norteña del parque, junto a la presa de la Garafa. Precisamente esta ubicación es la que rechaza la oposición municipal apuntando a la otra zona ribereña con instalaciones deportivas. No obstante, la Confederación Hidrográfica desaconseja esta última ubicación por ser zona inundable. El equipo de gobierno que apuesta por construir la piscina en la zona proyectada argumenta que en este área del casco urbano se ha podido reducir la inversión al disponer ya de un espacio dotado de iluminación, instalación de abastecimiento y saneamiento, así como la zona ajardinada.

Según el gobierno municipal, el pleno ha tenido conocimiento del proyecto desde el principio, ya que se solicitó el Plan Municipal de Obras de Diputación en agosto de 2017, y se aceptó dicho plan en agosto de 2018. Desde la oposición se requirieron documentos que demostraran la imposibilidad de construir la piscina en otro lugar y por ello, según refiere la alcaldesa, se evacuaron informes de la Confederación Hidrográfica del Duero cuyos técnicos desaconsejaron la ubicación al otro lado del río. Otra opción barajada por los concejales de la oposición radicaría en una zona alejada del río, en una zona rústica, sin urbanizar. Ante esta tesitura, el gobierno local aduce que ello radicaría en una inversión de 300.000 euros que no podría afrontar el Ayuntamiento.

Por su parte, antes del Pleno del pasado miércoles se habían recogido 425 firmas exigiendo la construcción de la piscina propuesta con el fin de que estuviera en funcionamiento ya en el próximo verano. Una circunstancia que en el pleno no permitió doblegar la firme postura opositora del PP y de la concejala no adscrita. Tal extremo es considerado por el gobierno municipal de Ahora Decide en el hecho de que "no sólo se impide el proyecto, sino que se está actuando por estrategias políticas y una vez más ello demuestra que el progreso del pueblo no les interesa".