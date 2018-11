La oposición se abstiene en el gasto para el ARRU de los barrios

Las dos sesiones, en las que se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y por el joven benaventano fallecido el lunes de forma trágica, se celebraron con bajas de concejales. Por razones familiares no acudió a la sesión la edil de Cultura, Mariam Martínez, y los concejales del PP José Manuel Salvador y Miguel Ángel Nuevo por motivos laborales. Esta ausencia fue significativa porque el PP llevaba tiempo pendiente del debate de las obras en el centro de la ciudad, el único asunto que no requería votación ni tenía dictamen previo. La oposición del PP solo votó favorablemente la fijación de las fiestas locales y la bonificación del 5% del Impuesto de Bienes Inmuebles (el máximo que permite la ley) a los contribuyentes que fraccionen el pago del impuesto, y no sin que el equipo de Gobierno le reprochara la petición "demagógica" de extender por igual esta bonificación a todos los contribuyentes tras haber "aprobado" y mantenido una subida del coeficiente del impuesto al 0,60 durante el mandato anterior.

En el resto de asuntos el PP se abstuvo. Lo hizo en el recurso de reposición del propietario de la calle Zafra pese a que los informes del Consejo Consultivo fijaban el posicionamiento legal del Consistorio. También se abstuvo el PP en un reconocimiento de facturas de Aquona presentadas fuera de tiempo y en la modificación presupuestaria para afrontar una desviación presupuestaria previsible en los gastos de personal. El PP se apoyó en la falta de una firma para abstenerse igualmente en el gasto plurianual del Ayuntamiento para financiar la regeneración de los barrios, pese a que el convenio está ya firmado y pese a las peticiones de reconsideración realizadas por la edil de Hacienda Patricia Martín. "Lo que le viene bien a Benavente al PP le viene mal siempre", les recriminó la edil.