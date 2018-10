Merecido homenaje

Los vecinos de Santa Cristina de la Polvorosa se volcaron en la despedida por su jubilación de quien ha sido secretario del Ayuntamiento durante 33 años.

El secretario interventor Bonifacio Pedraz Fraile quiso ofrecer un lunch en agradecimiento a sus vecinos por el recibimiento brindado durante su vida laboral. En el emotivo acto el alcalde, Salvador Domínguez, hacía entrega de una placa en nombre de todo el pueblo, así como el concejal y diputado provincial Pablo Rubio lo hacía en nombre de la Diputación.

El reconocimiento vecinal realizado al atardecer de este pasado sábado a Bonifacio Pedraz por su jubilación que oficialmente se realiza a partir del 8 de noviembre, tendrá un homenaje oficial el 10 de noviembre en la Casa Consistorial donde ha desempeñado su cargo como secretario interventor durante estos 33 años. Un homenaje que contará con la presencia de la amplia relación de alcaldes y concejales de Santa Cristina con los que Boni ha venido tabajando durante estos años. El técnico municipal con evidentes signos de emoción quería despedirse de sus convecinos, en el acto celebrado este pasado sábado, agradeciendo "el respeto y el afecto que durante casi 33 años me habéis mostrado, lo que me ha hecho muy fácil la vida profesional con vosotros", resaltó Bonifacio Pedraz argumentando que "siempre he intentado ser el funcionario del pueblo, por encima de los intereses individuales de cada uno de los vecinos, no sé si lo he conseguido, es a vosotros a quien corresponde valorarlo. Personalmente me voy con la sensación del deber cumplido, al servicio del pueblo".

Los encendidos aplausos expresaban el mutuo agradecimiento.