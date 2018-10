Desestimado otro recurso de la propiedad de la finca de Zafra

La Concejalía de Urbanismo celebró el pasado jueves una comisión informativa extraordinaria para dictaminar la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del pleno del 26 de julio, en el que se estimaba de modo parcial las solicitudes de revisión de oficio de la finca registral de la calle Zafra La comisión se ha celebrado por la "necesidad" de incluirlo en el pleno extraordinario convocado para el miércoles.

En el recurso presentado por el propietario de la finca de la calle Zafra, argumenta que "en la desestimación de la revisión no tienen en cuenta las alegaciones acerca de la titularidad del solar" y asegura que "el Ayuntamiento ha venido haciendo un uso no autorizado del solar mediante la ubicación en el mismo de varios contenedores de residuos retirados este año y cuya presencia en el mismo incidía negativamente en su limpieza, siendo responsabilidad municipal y no particular".

En este sentido, según recoge el informe jurídico, el Ayuntamiento en el acuerdo plenario que ahora se recurre, "asumió plena e íntegramente el dictamen emitido por el Consejo Consultivo con fecha 6 de junio de 2018". Dictamen en el que se declaraba la nulidad parcial de la resolución de 22 de mayo de 2012, exclusivamente en lo que se refiere a la obligación de vallado de la finca sita en la calle Zafra, número 9. Y también de la resolución de 21 de julio de 2015, respecto a la imposición de vallado de los solares situados en las calles Zafra, número 9 y Carmona número 49.

Recuerda, además el informe, que el informe del Consejo Consultivo "es preceptivo y vinculante".