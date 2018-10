Villaveza construye un depósito para mejorar el abastecimiento

M. A. Casquero

El Ayuntamiento de Villaveza del Agua ha apostado definitivamente por la construcción de un depósito de agua tras la sucesiva búsqueda de financiación y completar la renovación de la red de tuberías del abastecimiento.

En la sesión plenaria del pasado miércoles se aprobaba el proyecto para construir el nuevo aljibe con una capacidad de 115.000 litros, con una elevación sobre la cota del terreno de 18 metros y con un presupuesto de 156.000 euros.

Precisamente la financiación es lo que ha venido demorando la construcción del aljibe proyectado desde hace unos años con el fin de incrementar la presión en la red del agua y la capacidad de embalse del nuevo vaso. La carencia de agua y reducida presión en las épocas de mayor afluencia de vecinos, coincidiendo con la época estival, ya venía demandando una nueva estructura elevada que sustituyese al viejo depósito, como ha explicado el alcalde Eugenio Fernando Donado.

No obstante, para acometer la construcción se precisaba antes de renovar la red de tuberías, en su mayoría de uralita cuyo material de fibrocemento no permite una mejor calidad del agua con el transcurrir del tiempo. Las averías en las conducciones eran ya un problema mayor en este pueblo de rico pasado que cuenta en el subsuelo con un buen número de bodegas, aunque muchas de ellas se hallen ya cegadas. En varias fases de obra y anualidades se ha venido renovando la red de tuberías hasta completar el plan integral emprendido por el Ayuntamiento. Ahora le ha tocado el turno en la mejora de infraestructuras a la renovación del pavimento de las calles, cuyos paños de hormigón sufren el deterioro el tiempo transcurrido y ello desde hace cuatro décadas.

En paralelo, se ha decidido alzar un nuevo depósito en el emplazamiento del actual. No obstante, el Consistorio ha tenido que hacerse con una pequeña superficie de terreno adyacente al viejo aljibe con la compra de la finca a un particular ya que las dimensiones del terreno municipal donde se alza el actual depósito no son suficientes para la nueva construcción.

Solventados todos estos pormenores, en la sesión plenaria del miércoles se daba el respaldo a la construcción del aljibe elevado con una capacidad de 115 metros cúbicos y con un presupuesto de 156.000 euros. El gobierno municipal ha logrado incluir la financiación de la obra dentro del Plan de la Sequía de la Diputación Provincial. El Consistorio se hace cargo del 20% de los costes totales del presupuesto.

Con esta nueva infraestructura del agua, Villaveza pretende poner fin a las carencias de presión en la red que llega a los grifos de las casas, sobre todo las partes elevadas de este casco urbano dominado entre dos cerros que conforman un pequeño valle de caserío, con miras a la vega, al agua.