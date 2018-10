La mancomunidad del agua abordará en un mes, en asamblea, su ampliación a Campos

La Mancomunidad ETAP de Benavente y Los Valles recibió ayer el estudio realizado por la empresa pública Acuaes sobre la posible ampliación de la infraestructura de abastecimiento de agua en la zona de Benavente y la comarca de Los Valles a Tierra de Campos y Pan. Un trámite que permitirá poner fecha a la próxima asamblea extraodinaria en la que se abordará como único punto en el orden del día la ampliación de la mancomunidad a la zona de Campos-Pan, según explicó el presidente de la agrupación de municipios, Pablo Moro.

La intención de la Presidencia es convocar la asamblea en el menor espacio de tiempo posible y prevé que puede llevarse a cabo esta junta general en cuestión de un mes.

Desde la Secretaría se tiene previsto, además, hacer llegar a los ayuntamientos ya mancomunados este documento para que puedan valorarlo y pronunciarse al respecto en la próxima asamblea.

Ante la convocatoria de esta asamblea, desde la Presidencia se ha pedido a la Secretaría de la mancomunidad que valore si es posible llevar a cabo la incorporación de nuevos municipios a esta mancomunidad sin necesidad de modificar los estatutos. "Parece que sí es posible esa ampliación sin necesidad de que haya cambios estatutarios", puntualizó Moro. Aunque, incide, en la próxima asamblea se abordará la disposición de esta mancomunidad a que se amplíe a la zona de Campos, la incorporación de estos municipios sería algo que se haría con posterioridad.

Al parecer los alcaldes de los ayuntamientos ya mancomunados van mostrando sus pretensiones sobre esta propuesta llevada a la última asamblea celebrada en Benavente el pasado día 15. Según explica el presidente de la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles "más del 70% de los pueblos que forman parte de esta mancomunidad están dispuestos a que se amplíe la mancomunidad a la zona de Campos-Pan. Eso es así", explica Pablo Moro, el alcalde del PP de la localidad de Fresno de la Polvorosa.

Aunque durante la asamblea celebrada en la noche del pasado lunes no hubo manifestaciones a favor de este proyecto y sí se plantearon por parte del alcalde de Benavente, Luciano Huerga, algunas dudas sobre la conveniencia para los pueblos de esta zona de ampliar la mancomunidad a Campos-Pan, Moro asegura que "no se ha manifestado en la asamblea, ni ha habido ninguna reunión para tratar este asunto más, pero estoy en contacto con los alcaldes y sí ven con buenos ojos esta iniciativa propuesta desde la Diputación Provincial. Más de la mitad de los pueblos, bastantes más sí quieren sumar a esta mancomunidad a los 37 pueblos que se han mostrado conformes con que se lleve a cabo este trámite". Aunque no ha concretado qué pueblos se han manifestado a favor de la ampliación.

No esconde el presidente las discrepancias políticas en el seno de la mancomunidad que gestiona el abastecimiento del agua desde el Tera, "aunque no debería de ser así, no hay que olvidar que en el caso de Tierra de Campos y Pan, sin distinción política ha habido unanimidad en favor de este proyecto". Y añade que "los del PSOE van a decir que no, aunque sé de primera mano que algunos alcaldes socialistas también están a favor, supongo que el día que se vote no irán a la asamblea".

En cuanto a los argumentos del alcalde de Benavente, Luciano Huerga, que pidió a los asistentes a la asamblea que pensaran bien esta propuesta de la Diputación puesto que va a suponer unas obras "megalómanas" que duplican la infraestructura actual para el 25% de la población que ahora está censada en los pueblos de la mancomunidad, Moro señaló que "es cierto que es una obra que vale mucho dinero para la gente que va a beneficiar, pero esa gente necesita agua".