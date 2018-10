Usuarios del Camino Natural de la comarca dicen que es "intransitable" y piden mejoras

Varios usuarios el Camino Natural que discurre por la antigua vía de ferrocarril entre Maire de Castroponce y Barcial del Barco, en la comarca de los Valles, también se quejan del estado que presenta el Camino Natural cuyas obras acaban de darse por terminadas. "No es algo que afecte solo al término de Benavente, al menos el tramo de camino que yo conozco, entre Villabrázaro y Pobladura, la calificación más propia es de intransitable, tanto para la práctica del ciclismo, como es mi caso, como para caminar", explica un usuario que asegura ha tenido que desistir de circular por esta ruta por el estado que presenta el firme tras las obras de adecuación llevadas a cabo.

También en las redes sociales se han hecho públicas varias denuncias de usuarios de este Camino Natural. "No entro en lo que viene a ser el mantenimiento, creo que lo que hay que hacer es pedir responsabilidad a la empresa que ha realizado los trabajos, no parece que ningún técnico haya pasado por allí porque es impracticable. No estamos hablando del mantenimiento en sí, si no de que las obras que se acaban de recibir no creo que estén bien realizadas echando un vistazo a cómo ha quedado el recorrido", explica el mismo usuario.

"La primera impresión que tuve cuando depositaron la capa de chinarro es que posteriormente se compactaría, así es que no salí de mi asombro cuando me indicaron que los trabajos ya estaban finalizados. Después de las múltiples protestas que sé que se han hecho, entiendo que la Diputación obligará a la empresa TRAGSA a corregir este desaguisado, en caso contrario sería incomprensible", asegura.

En las redes sociales hay usuarios que llaman al trazado recién recuperado "vía verde de la vergüenza" y entienden que "se ha recibido una obra inacabada". Los usuarios piden la compactación del chinarro que hay depositado en todo el Camino Natural. También hay usuarios del tramo entre Benavente y Barcial del Barco que consideran que "está mal puesto que hay piedras sueltas que te machacan. Es agotador por el estado que presenta el camino", aseguran. "Ni andando, ni en bici, ni corriendo, nada de nada", añaden otros usuarios a modo de queja.