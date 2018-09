La ministra de Hacienda pide a Casado que no saque pecho y dimita por el caso máster

La ministra de Hacienda María Jesús Montero pidió ayer al presidente del Partido Popular Pablo Casado que actúe con la misma ejemplaridad política y ética de los ministros socialistas Maxim Huerta y Carmen Montón y dimita por el caso máster porque la justicia no ha dicho "que no haya cometido un delito sino que ha prescrito".

"Parece mentira que en este país el líder la de oposición del partido más importante se sienta contento por que la Fiscalía haya archivado su caso, no porque no existiera delito sino porque había prescrito", dijo la ministra tras participar en un acto político durante el Día de la Rosa de la agrupación socialista benaventana en la que también pidió a Casado su dimisión.

Montero subrayó que Casado se ha librado de comparecer ante la justicia por su aforamiento mientras que otras personas eran llamadas a declarar por cohecho y prevaricación, y se mostró convencida de que "este país no necesita solo que la justicia actúe, necesita la ética política, necesita vergüenza política de aquellos que están pidiendo dimisiones por elementos mucho más inferiores, que no tienen nada que ver" mientras "el señor Casado está impasible.

La ministra recordó que el Gobierno de Rajoy cayó por "tener la mirada fría y neutra ante la corrupción que estaba ocurriendo en su partido" y afeó a su sucesor que "en lugar de tomar nota se congratula, se pavonea, saca pecho de una actuación que la justicia no es que haya dicho que no haya delito, sino que no podía investigar porque había prescrito, que había pasado más tiempo del que la justicia concede". A pesar de esta situación "el señor Casado está contento con lo que le ha pasado, pero entenderán ustedes que el PSOE le pida ni mas ni menos que lo que hemos hecho nosotros por cuestiones mucho menores, en las que dos ministros han dimitido desde que llegó al Gobierno el señor Sánchez. Justamente para dar ejemplaridad política le pedimos al señor Casado la misma ejemplaridad porque sus delitos son muy superiores".

María Jesús Montero protagonizó un mitin de casi media hora de duración en el parque benaventano de la Pradera ante unas 200 personas y criticó abiertamente al líder de Ciudadanos Albert Rivera, al que reprochó sus "rabietas" desde que gobierna Pedro Sánchez y su dedicación diaria a usar la "calculadora electoral" y a pedir la convocatoria de elecciones. "Han demostrado ustedes ser parte de la peor derecha, que no tenía compromiso con este país. No son capaces siquiera de acordar medidas que habían comprometido y ahora dicen que no le van a dar ni agua al Gobierno del PSOE porque ellos quieren que anticipen la convocatoria de Elecciones", argumentó.

La ministra defendió también la gestión realizada por Pedro Sánchez en 100 días pese los esfuerzos de la derecha por "empujar". "A alguno se les han hecho muy largos", dijo antes de enfatizar en la "legitimidad democrática" del Gobierno socialista que "ha venido para conquistar la regeneración democrática y a que los ciudadanos se sientan orgullosos de la política".

"La derecha, desde siempre, pensó que el Gobierno le pertenecía en propiedad, que era un título que se heredaba. Siempre que la izquierda ha llegado al Gobierno de España nos han acusado de robarlo. En algunos momentos, con motivo de atentados; en otros, de la guerra; en otros, porque habíamos engañado a los ciudadanos y, ahora, con la moción de censura", agregó.

María Jesús Montero, que tuvo palabras especiales de agradecimiento hacia la exministra de Sanidad Carmen Montón por su dimisión, se refirió también a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que se cumplirá, prometió, y esgrimió el diálogo constante en Cataluña. Cuando se le preguntó repetidamente por las declaraciones de la delegada del Gobierno Teresa Cunillera, partidaria del indulto en el caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo, la ministra respondió que "no ha lugar en este momento". "Queremos que Cataluña se sienta orgullosa de España. Hay quienes están todo el día echando brasas dentro de la leña y poniendo palos en las ruedas para que el Gobierno no dialogue", había afirmado con anterioridad.