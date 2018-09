Personal anuncia una oferta de empleo público para 2018 de 17 plazas municipales

La Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Benavente anunció ayer la inminente aprobación (lo hará la Junta de Gobierno Local de forma inmediata) de la Oferta Pública de Empleo de 2018, que comprenderá 14 plazas más las tres anunciadas en 2017.

La aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que levanta las restricciones anteriores ha permitido al Ayuntamiento realizar una oferta de empleo "más amplia", según explicó el concejal de área Jesús Nieto.

El edil ha presentado la propuesta a la Mesa de Negociación General en la que descartó la petición del sindicato UGT de que se convocará todas las plazas que permite el proceso de estabilización en la Ley de Presupuestos. Nieto aseguró que el planteamiento del equipo de Gobierno ha sido en este caso el de no resultar lesivo para los trabajadores y solo se convocarán dentro de este proceso de estabilización aquellas plazas que están ocupadas por trabajadores que están a punto de jubilarse o se jubilarán en este trienio. "Ni desde el punto de vista logístico, de funcionamiento y humano sería posible llevar a cabo toda esa oferta", alegó y aseguró que en el equipo de Gobierno "no queremos generar unas expectativas falsas entre la población; no queremos engañar a la gente ni generar falsas expectativas como ya ocurrió en 2008 que quedaron 38 plazas sin cubrir y la dejaron caducar. Para sacar una oferta así es mejor no sacar nada salvo para engañar a la gente".

Además de las tres plazas de 2017 se convocarán dentro de la tasa de reposición ordinaria una plaza de bombero funcionario y otra de encargado de la OMIC, y dentro de la tasa prioritaria la plaza de Técnico de Administración General adscrito al área de Persona. En la tasa adicional de estabilización, por concurso-oposición, se convocarán dos plazas de funcionario en la categoría de auxiliar notificador, dos peones de jardines, un chófer, un peón de basuras, un oficial de primera, un peón de obras, un subalterno de obras y un socorrista.

"Creemos que esta es una oferta razonada y razonable y no es un mero titular sino un compromiso real para qué en el tiempo establecido por la ley, lleguemos a conseguir una administración moderna y eficiente", adujo Nieto.

El equipo de Gobierno tendrá tres años para desarrollar esta oferta. "En este tiempo deben estar al menos iniciados los procesos y nuestro compromiso es para cumplirlo". Según la estimaciones municipales el coste de esta OPE será de unos 120.000 euros anuales sobre los 6,2 millones de gastos de personal anuales.

"Oferta histórica"

"Estamos antes una oferta de empleo histórica porque hace más de 10 años no se hace una OPE, razonable y sensible", afirmó el alcalde Luciano Huerga. "Estamos cumpliendo el compromiso adquirido hace dos años. Pese a los agoreros cumplimos lo que prometemos y el cambio en la política de personal en este mandato, si se compara la política del PP con la del equipo de Gobierno PSOE e IU, es como comparar un huevo y una castaña. Hemos acabado con el sistema de contratación y de permanencia en constante fraude de ley. Las pruebas nos sobran de que hemos pasado de un sistema arbitrario y nepotista a otro garantista con solo tres principios: igualdad, mérito y capacidad".

Huerga, que explicó que con el sistema de bolsas de empleo se han realizado más contrataciones en tres años que en los ocho anteriores, aseguró también que el futuro Técnico de Administración General, que actuará como un encargado de Personal (la plaza se cubrirá primero con carácter interino y volverá a sacarse a concurso con esta OPE), "tendrá que velar que se cumplan estos criterios de acceso al empleo público para que el sistema nepotismo de más de dos décadas desaparezca y se cumpla la legalidad gobierne quien gobierno y no se pueda desmontar este sistema basado en la ley". "Nuestra intención y voluntad política es inflexible porque es la adecuada y la correcta", agregó.

Huerga razonó también el hecho de que no se pueda estabilizar todo el empleo y que se apueste por cubrir aquellos puestos (no fijos) que están cercanos a su finalización por jubilación. Hacer lo contrario, vino a decir, "sería un caos, insensible y muchos trabajadores sufrirían".