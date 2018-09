Protagonistas de cuatro patas

La alimentación adecuada para cada tipo de perro, la importancia de acudir al veterinario o la adopción responsable de animales. Estos y muchos más fueron los temas protagonistas del inicio de la Can We Run de Benavente, cuya celebración dio comienzo ayer en el CIR del Prado de las Pavas del municipio. El evento, que vive hoy su día grande, está organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, y patrocinado por el Ayuntamiento de Benavente, Advance, Caja Rural de Zamora y la Fundación Caja Rural, con la colaboración de Boomerang, Trixie, Coca Cola, Grupo Siro y la Clínica Veterinaria Vetland.

Esta edición del certamen echó a andar durante la tarde, con dos charlas. La primera de ellas empezó alrededor de las 17.00 horas. En ella, las veterinarias Noemí Vecino Fernández, Sonia Paz León y Beatriz Cobo García, de Vetland, fueron las encargadas de trasladar a los presentes la relevancia de una buena alimentación en las mascotas. "Desde la primera visita al veterinario, es un tema de especial importancia para la salud del animal porque va a influir en su estado físico y psicológico", expuso Beatriz Cobo. En concreto, las profesionales abogan por el pienso como lo más adecuado para los canes, en detrimento de las comidas caseras o los alimentos naturales, cuya demanda está en auge. Ello es así porque "nosotros ingerimos grasas y sustancias que los animales no son capaces de digerir", como manifestó la veterinaria. Además, aquellas dietas más ligadas a la naturaleza, aunque no son siempre malas, "habría que valorar si están equilibradas y son completas o no", añadió.

Por otra parte, las especialistas trataron acerca de los problemas más frecuentes con los que han de lidiar en la clínica. Un ejemplo de ello es la obesidad, que puede venir por varias causas, como el hecho de dar a los perros comida alta en calorías. También se habló acerca del sarro o la posibilidad de evitarlo administrando pienso como sustento principal del perro; así como la diabetes, una patología complicada que los animales acarrean toda la vida, por lo que "lo mejor es saber cómo evitarla".

Otro aspecto del que la mayoría de los dueños de animales no son conscientes es el peligro de darles huesos, que pueden provocar "atasques, riesgos gastrointestinales, diarreas, enfermedades o, incluso, la pérdida del can". Complicaciones similares pueden ocurrir con la digestión del chocolate u otros dulces. Estas, entre otras, fueron las problemáticas abordadas en la primera charla, a las cuales Noemí Vecino añadió algunas como las intolerancias o alergias. No faltaron consejos como el de dosificar la cantidad de comida en dos o tres veces al día.

Las veterinarias, de la misma manera, no dejaron de lado la explicación a los asistentes sobre el tipo de pienso que necesita cada perro, en función de su raza, su tamaño, su edad o si padece alguna patología. Precisamente, una alimentación adecuada "puede hacer mucho para controlar o quitar parte de la carga médica del tratamiento", señaló Vecino.

Conscientes de las diferencias económicas de cada familia, las veterinarias coincidieron en señalar que "se debe adaptar el pienso comprado al presupuesto de los dueños", aunque la divergencia entre la alimentación obtenida en un supermercado y la ofertada en las clínicas es evidente.

Acto seguido, casi a las 18.00 horas el espacio fue dedicado exclusivamente al fomento de la adopción de perros, con un vídeo representativo de los animales que en la actualidad esperan en Procan, la protectora de Benavente, la llegada de una familia o personas dispuestas a darles un hogar, independientemente de su edad. Asimismo, se destacó la labor de los voluntarios que dejan su tiempo para atenderlos.

La jornada de hoy de la Can We Run dará comienzo a las 10.00 horas, cuando se procederá a la salida de los participantes de la carrera con perros en la categoría runner. Alrededor de las 10.45, será el turno de los corredores en la categoría familia para, posteriormente, hacia las 11.15 hacer entrega de los premios a los ganadores de ambos recorridos.

Pero el evento no termina ahí. A las 11.45, tendrán lugar varias exhibiciones de obediencia y detección, a cargo de La Huella del Huargo; y de DiscDog, de la mano de El Vínculo.

Para finalizar, sin olvidar la concienciación sobre el problema del abandono y potenciar las adopciones, a las 13.15 horas, Procan realizará una pasarela con algunos de los perros que se encuentran en sus instalaciones.