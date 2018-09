"La Paca" ya se adelantó a Europa

Foto M. A. C.

La vecina de Olleros muestra la carta de contestación de Bruselas. Foto M. A. C.

Una vecina de Olleros de Tera, Francisca Mateos Nistal, ya fue una adelantada a la Unión Europea sobre el cambio de huso horario que ahora se pretende desde Bruselas. La presidencia de la Comisión Europea presenta en el Parlamento la propuesta a raíz de las encuestas realizadas en los países europeos.

Esta vecina de Olleros, la Paca, como suelen denominar en la zona a la ya casi nonagenaria, mantuvo a principios del año 2001, hace ya 17 años, un intercambio de escritos con responsables de la Comisión Europea sobre el particular, como daba cuenta este diario a mediados de febrero del pasado 2017.

Ella, descontenta con la iniciativa de los cambios de hora en primavera y a finales de verano, expresó su sencillo argumentario aduciendo que "no ayuda a ahorrar nada y como es una hora menos, en las oficinas tienen que encender la luz y se gasta más", así como que "los escolares se perjudican porque tienen que ir a clase de noche". Francisca Mateos, para abundar en la situación, resaltaba: "a los mayores, en residencias y hospitales, les hacen levantar una hora antes y los mayores, lo que queremos es descanso que ya bastante se ha trabajado en la vida".

Su vehemente argumentario tuvo entonces eco en algunos de los altos responsables de la Unión, con respuesta desde la dirección general de Energía y Transportes. El alto funcionario Roberto Salvarami, atendiendo a la misiva de la entonces vicepresidenta, la española ya fallecida Loyola de Palacio, respondía al escrito remitido desde Olleros "reconociendo la existencia de ciertos efectos negativos, como la dificultad para conciliar el sueño por la noche y despertarse por la mañana", apuntando a que "estas molestias no afectan a toda la población ya que varían de unos individuos a otros".

Este responsable comunitario hacía hincapié en el hecho de que el horario de verano se introdujo y se armonizó a escala comunitaria a petición de varios países europeos a finales de los años setenta, con objeto de facilitar los transportes y comunicaciones.

En la misiva dirigida a Olleros de Tera se refiere a que los estudios previos señalan que "los jóvenes y las personas mayores aprecian la hora de luz reglamentaria que se ofrece al final del día gracias al horario de verano que les permite salir más tiempo y volver a casa en pleno día con una mayor sensación de seguridad". Por otra parte, incide en que el horario de verano "favorece la práctica de deportes, cuyos efectos son muy beneficiosos para la salud". Salvarami finalizaba su escrito de respuesta a Francisca Mateos refiriéndose a las encuestas realizadas en los diferentes Estados miembros sobre los efectos beneficiosos para el sector del turismo, hostelería y la restauración, en la medida que "la gente se queda más tiempo en las terrazas de las cafeterías al final del día, después de los paseos y visitas realizados gracias al horario de verano".

Es ahora, y a partir de la encuesta a la población europea sobre el cambio del huso horario cuando desde la propia presidencia de la Comisión Europea se llevará el tema ante el Parlamento Europeo.

Y Paca Mateos señala: "ves, ¿no te lo dije?. Esto lo tienen que cambiar de una vez".

Su argumentario lleno de razones parece ser que va a ser atendido, aunque no sin antes tendrá que superar un largo proceso. Por lo pronto hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha adelantado la conveniencia de constituir una comisión de expertos sobre el particular e, incluso, no se descarta que España tenga que estar en otro huso horario más acorde con la posición geográfica. Y ello porque el máximo dirigente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker atendiendo a la consulta pública con resultado mayoritario de eliminar el cambio de la hora, presentará la propuesta ante el Parlamento Europeo.

Una decisión harto difícil entre uno y otro meridiano y los efectos que produce en los habitantes de una parte a otra del continente, sobre si los países europeos se inclinan por adoptar de forma permanente el horario de verano o el de invierno.

Y Paca, esta vecina de Olleros de Tera, lo tiene muy claro, sigue asegurando que "nos manejan como las manecillas del reloj, adelantarlas o retrasarlas no nos beneficia nada".