«Hay países en Europa con cero abandonos y es de lo que hay que concienciar a la gente»

Tomás Alonso, natural de Toro, es adiestrador canino profesional y criador profesional de perros de las razas pastor belga malinois y pastor holandés bajo el afijo de La Huella del Huargo. El próximo 16 de septiembre participará en la Can We Run de Benavente y hará, junto a El Vínculo, una exhibición de varios deportes caninos. Tomás Alonso se encargará de la parte de detección deportiva y mondioring. La Can We Run está organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica y patrocinada por el Ayuntamiento de Benavente, Advance y Fundación Caja Rural. Además, cuenta con la colaboración de Vetland, Trixie, Deportes Boomerang, CocaCola y Grupo Siro.

-¿Qué se va a poder ver en la exhibición?

-Se va a poder ver algo que yo creo que la gente no ha visto nunca en Zamora. Yo hago detección deportiva, que es un deporte que está actualmente en auge en España porque a todos los perros les encanta buscar y tienen nariz, se fomenta el vínculo con el guía y es un deporte en el que no necesitas pedigrí ni ningún tipo de reconocimiento de raza. Actualmente estoy compitiendo en la Liga Española de Perros Detectores. En la exhibición se van a hacer dos escenarios de búsqueda y vamos a ver cómo el perro busca aceites esenciales. Se va a demostrar a la gente que un perro es capaz de encontrar un aceite esencial en cualquier tipo de circunstancia y en cualquier tipo de ambiente. Podrán ver cómo lo localiza y cómo disfrutamos trabajando juntos. También voy a hacer mondioring, que es uno de los deportes caninos más completos.

-¿Qué perro va a utilizar para hacer la exhibición?

-Voy a sacar a Flecha, que es un pastor belga malinois de tres años y medio. Flecha nació en mi criadero, que es un criadero profesional donde tengo a la madre y al padre. Está compitiendo en detección deportiva y en ODU por el club de La Pólvora Negra. También se va a poder ver en la exhibición a Ragnar, que tiene 14 meses y con el que hago mondioring. Todavía no he tenido la oportunidad de competir en mondioring en el circuito nacional, pero Ragnar muy pronto entrará en el circuito de competición representando al club de La Pólvora Negra, que ha sido varias veces campeón de España de mondioring grado tres. El club de La Pólvora Negra pertenece a mi amigo desde hace más de cinco años Miguel Ángel Moraleda, dos veces campeón de España y al cual le debo todo lo que sé en este mundo.

-¿No hay muchas oportunidades de ver este tipo de exhibiciones en Zamora?

-No. Por suerte últimamente los ayuntamientos y toda la población en general cada día estamos más concienciados con el bienestar animal y cada vez nos gustan más. Poco a poco parece que se están empezando a ver buenas exhibiciones y buenos trabajos. Hay que animar a todo el mundo de Benavente y de la zona a que vaya porque van a salir de allí viendo al perro de diferente manera. Van a salir con ganas de trabajar, van a ver cosas que jamás han visto y que jamás creían posible que se pudieran hacer con los perros.

-¿Qué le parece la iniciativa de la Can We Run?

-Me parece perfecta y que se deberían hacer más. Ojalá se hiciera en todas las provincias de España. Además, tendría que haber educación en los colegios para que los niños conozcan el lenguaje canino. A los niños hay que enseñarles lo que es un animal y concienciar a la gente de que las protectoras no deberían existir y de que hay países en Europa que tienen cero abandonos.

-¿La sociedad está concienciada del cuidado de los perros?

-No porque la gente piensa que un perro es lo que no es. Hay países como Finlandia en los que todos los perros van a clubs de deporte caninos. Hay miles de deportes caninos y ahora mismo en España tenemos más de diez deportes para poder hacer con nuestro perro. En Zamora y en Toro tenemos clubs para poder hacerlo.