Santa Cristina reivindica un médico "fijo" y pide apoyo para los consultorios rurales

Se podía decir más alto, pero no más claro: "Queremos un médico fijo". Y por si hubiera alguna duda se aseveraba: "Queremos lo que siempre hemos tenido, un médico de cabecera y de quieto en Santa Cristina, por lo menos mientras el titular esté de baja. No me vale eso de que no hay médicos".

Estas fueron las últimas palabras del discurso que el alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa leía ayer ante sus convecinos, ante casi un centenar de ellos concentrados a las puertas del consultorio médico, a la hora que debía de pasar consulta el facultativo, pero ayer no estaba.

El alcalde Salvador Domínguez, arropado por el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, del procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, y de miembros de la corporación municipal, tanto del equipo de Gobierno socialista como de la oposición popular, "porque en esto estamos todos unidos", como señaló el popular Pablo Rubio, lanzó en su intervención pública una proclama al consejero de Sanidad Sáez Aguado. "Solo le pido que se dé una vuelta por los consultorios de estos pequeños pueblos, pequeños pero con historia y que no merecen desaparecer".

La vehemencia expresada por el regidor de Santa Cristina viene a raíz de la ausencia de un facultativo fijo desde que el titular se encuentra de baja y ello con fecha de 17 de julio. Desde entonces, los pacientes de Santa Cristina disponen de un médico discontinuo y no siempre con el mismo horario. Una situación que el alcalde califica como "desbarajuste", por lo que ello arrastra consigo, llegando a decir que "Sanidad no se ha preocupado ni lo más mínimo de dar una solución al problema existente dada su gravedad". Hacía hincapié el alcalde en los habitantes de estos municipios rurales, la mayoría del 70% personas mayores y "por supuesto dependen mucho de su médico". "Hoy, como podeis comprobar, estamos sin médico, ¿el motivo?, no lo sé", dijo el alcalde".

La fijación de un aviso en el tablón de anuncios del consultorio advirtiendo de que el día 28 de agosto (por ayer) no había consulta médica fue lo que desencadenó la apelación pública del regidor a sus concejales y las redes sociales hicieron de lo suyo para concentrar a casi el centenar de vecinos. Las sucesivas quejas de los vecinos usuarios de la Sanidad pública se han venido sucediendo ante la alcaldía.

El regidor contó ante los concentrados una situación que se repite en una buena parte de los núcleos rurales. "El otro día, la doctora que le tocó venir a Santa Cristina, cuando vio la consulta llena, dijo:¡sólo puedo atender a los diez primeros!. El movimiento que eso generó fue mayúsculo, ella tenía razón, pues si quería atender bien, necesitaba tiempo y para todos no lo tenía. Pero los vecinos que allí se encontraban, también tenían razón, ellos necesitaban ser atendidos. Me pregunto que ocurriría si llega una urgencia después de las 11 horas que se va el médico". Para el regidor de Santa Cristina "si se quiere que los pueblos no desaparezcan, lo primero que se tiene que mantener son los servicios básicos y sin lugar a duda se encuentran a la cabeza y a mucha distancia, la Sanidad y la Educación y en Sanidad "estamos olvidados totalmente".

Y entre los concentrados se podía leer alguna que otra pancarta con el lema: "Más médicos, menos políticos" o del mismo tenor, "menos políticos, más médicos".

Por su parte, el secretario de la agrupación socialista de Benavente y alcalde de esta ciudad, Luciano Huerga, incidía en lo proclamado por su compañero de filas y alcalde de Santa Cristina: "un pueblo sin Sanidad está condenado a su desaparición". Huerga emplaza al presidente Herrera a mejorar la Sanidad en la zona rural y reforzarla en la época estival. En el mismo sentido, el procurador J.I Martín Benito adujo la petición a la Consejería ante el próximo Pleno de las Cortes para que se reestructure la atención primaria, a la vez de reforzar su plantilla.

El concejal del PP en Santa Cristina, Pablo Rubio, aseguró del traslado a los procuradores populares sobre la situación sanitaria en el mundo rural emplazando a adoptar decisiones si algo no funciona.