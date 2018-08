Salida de los participantes de la Can We Run Zamora 2018 en el Bosque de Valorio.

Benavente se prepara para salir a correr con sus mascotas en la Can We Run Benavente, un evento solidario que se celebrará el domingo 16 de septiembre en el Prado de las Pavas. La Can We Run tendrá a los perros como grandes protagonistas y además, aúna elementos lúdicos y de divulgación con un componente solidario, ya que una parte de las inscripciones de la carrera será donada a la protectora de animales Procan Benavente.

La carrera, patrocinada por el Ayuntamiento de Benavente y Advance, cuenta con la colaboración de Vetland, Trixie, Deportes Boomerang, CocaCola y Grupo Siro.

Can We Run Benavente forma parte de un circuito nacional organizado por Prensa Ibérica que se celebra en las regiones donde está presente el grupo: Alicante, Gran Canaria, Gijón, Málaga, Mallorca, Vigo, Zamora y Benavente.

Tanto en las ciudades sedes del evento como en los diferentes recorridos la carrera se celebra en un entorno acondicionado, en el caso de Benavente, en el Prado de las Pavas. La prioridad de la iniciativa es la comodidad tanto de las mascotas como de las familias que participen. Por este motivo, se buscan parques céntricos, urbanos, emblemáticos y que puedan albergar una carrera de perros para unos 400 participantes con sus mascotas.

Los primeros participantes en llegar a meta obtendrán un trofeo, aunque el fin último de esta iniciativa no es competitivo, sino fomentar la práctica activa del deporte, pasar un día en familia y fomentar las buenas prácticas a la hora de tener una mascota, así como concienciar sobre la necesidad de espacios "Pet Friendly".

La jornada se celebrará en el Prado de las Pavas y habrá dos circuitos, el "Runner", de unos 3 kilómetros, y el familiar, de 1,5 kilómetros y en el que pueden participar niños y también adultos.

La carrera dispone de la página web www.canwerun.com/benavente. Además, las inscripciones online, cuyo periodo está abierto, pueden realizarse en http://smartchip.es/ii-can-we-run-benavente con un precio de 7 euros en el caso de adulto y perro, y de 5 euros para participar un niño con mascota.

Las inscripciones también podrán hacerse de forma presencial un día antes de la carrera, el sábado 15 de septiembre de 17.00 a 21.00 horas en el Centro de Interpretación de los Ríos del Prado de las Pavas y durante esa tarde también se celebrarán interesantes charlas sobre los perros y sus cuidados. Los menores deberán entregar una autorización paterna firmada y una fotocopia del DNI de los padres o tutores legales.

Las personas inscritas tendrán derecho a participar en la carrera y a disfrutar de todas las actividades y servicios incluidos en la Can We Run Benavente 2018. En el programa se incluye la salida de la categoría "Runner" a las 10.00 horas y, 45 minutos después, la salida de los corredores de la categoría familiar. La entrega de premios será a las 11.15 y a las 11.45 habrá exhibiciones caninas de obediencia y detección. Procan Benavente dará a conocer a los perros que buscan un hogar en una pasarela de adopción que tendrá lugar a las 13.15 horas.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica organizan esta iniciativa, que cuenta en su edición benaventana con el patrocinio del Ayuntamiento del municipio y Advance y con la colaboración de Trixie, Deportes Boomerang, CocaCola, Vetland y Grupo Siro.

El Prado de las Pavas, lugar de paseo y ocio de los benaventanos, permitirá a los corredores disfrutar de la naturaleza, hacer deporte y pasar un día en familia, sin olvidarse, por supuesto, de la compañía de sus mascotas.