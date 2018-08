Los Paseos de la Mota despiden las verbenas para mayores del verano

Los Paseos de la Mota albergaron en la noche del jueves decenas de personas que no quisieron perderse la última verbena del verano, para las personas mayores, aunque también otros algo más jóvenes no dudaron en sumarse a la diversión a ritmo de música. Decenas de personas pudieron disfrutar de la música elegida por el responsable de una disco-móvil local que jueves tras jueves anima la velada con temas musicales de todos los tiempos. No faltaron las pastas y limonada para degustar por parte de los asistentes.