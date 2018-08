La Mancomunidad de Interés General tiene apoyo suficiente para su creación

Once de los veintiún municipios llamados a la creación de una Mancomunidad de Interés General (MIG) en el marco del área estable de Benavente han vuelto a reunirse en la tarde de ayer en la Casa de Cultura La Encomienda para acercar posturas y seguir dando pasos en la fase inicial de esta iniciativa. Una fase en la que es necesario que este área de influencia, antes del día 7 de septiembre, cuente con la aprobación del municipio de mayor población y con el respaldo de un tercio de los habitantes del área o, en su defecto, de un tercio del territorio comprendido en la misma. Ayer quedó claro que a pesar de la escasa respuesta por parte de los municipios llamados a formar parte de esta entidad la Mancomunidad cuenta con suficientes apoyos para su creación. No obstante, los Plenos de los municipios deberán aprobar su adhesión por mayoría simple y ya lo han aprobado el Pleno de Benavente, el de Villabrázaro, el de Matilla de Arzón, La Torre del Valle, San Cristóbal de Entreviñas y mañana lo llevará a cabo Santa Cristina.

Además de estas localidades, estuvieron presentes en la reunión representantes municipales de Manganeses de la Polvorosa, Fuentes de Ropel, Valdescorriel. Santa Colomba y Morales del Rey.

" La unión hace la fuerza y en una comarca que se queja de pocos servicios es una oportunidad para dar mejor y mejores servicios y con financiación, no solo la de la Junta sino que también se podrá optar a fondos europeos. Nadie puede decir que no ha sido invitado. Estamos obligados a dialogar. Y el que no ha venido o se niega a siquiera a este primer trámite tendrá que explicar a sus ciudadanos por qué han renunciado a subvenciones al obviar el compromiso de estudiar esto, de intentar formar un órgano decisorio", explicó el alcalde de Benavente, Luciano Huerga. "Hacen falta servicios para que la gente viva bien y no se marche. Si estamos unidos lo podemos conseguir y si no, no será posible", añadió.

En este sentido, la alcaldesa de Valdescorriel, Miriam Páramo, pidió en el encuentro "que no se olvide a los pueblos pequeños". Explicó que "mi mayor preocupación es la gente de mi pueblo. La razón te dice que Valdescorriel tiene que estar unida a Benavente para algunos servicios y también que cuesta cada vez soportar los servicios. Solo pido que asumamos con esta Mancomunidad servicios y competencias también para los pueblos pequeños, que muchas veces no tienen que ver con los grandes".

La alcaldesa de Matilla, Consuelo Morán, señaló que "tal y como están los pueblos pequeños en Castilla y León hay que provocar un cambio. El devenir de los pueblos es penoso. Hemos hecho gestión económica pero nos falta mucho. Por poco que nos ofrezca Benavente, algo más tendremos. Peor de lo que estamos no vamos a estar".

Mientras que el alcalde de Villabrázaro, Dorsey García, explicó que "yo siempre digo que agua junta, riega prado; entonces si nosotros podemos sacar uno, entre todos sacaremos diez. Seguramente con esta mancomunidad podremos disfrutar de servicios que hoy en día nos es muy costoso asumir. Después ya veremos lo que queremos pero cómo vamos a negarnos a entrar a formar parte de algo así, que además es totalmente flexible".

La MIG de Benavente podría constituirse para prestar servicios de Protección Civil, de transporte urbano, o de aspectos turísticos entre otros fines. Cada ayuntamiento del alfoz podría elegir de forma voluntaria cuál de estos fines le interesa y adherirse sólo a ese servicio sin menoscabo de seguir perteneciendo a la Mancomunidad Rural de su zona básica, la que le corresponda.