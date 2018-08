"La UNED tiene una altísima calidad académica, homologable a las mejores universidades"

La Universidad de Educación a Distancia (UNED) cuenta en Benavente con un Aula del Centro Asociado de Benavente que año tras año ha ido logrando mantener las matrículas y ampliar sus contenidos, aunque la falta de un espacio mayor para el desarrollo de sus actividades pone limites a su expansión.

-¿Qué papel cree que juega la UNED como entidad educativa en Benavente?

-Este año es especialmente positivo. La UNED a nivel nacional es la Universidad más importante en cuanto a número de alumnos y, en cuanto a presencia, tiene la ventaja de que llega a los rincones donde no llegan otros. Además tiene altísima calidad universitaria perfectamente homologable a las mejores del país.

-Pero el modo de enseñanza es distinto a otras universidades.

-Así es. Trata de suplir la distancia entre el alumno y el profesor a través de las nuevas tecnologías que nos ofrece la sociedad actual. Dentro de las múltiples formas, la más exitosa y tradicional dentro de la estructura de esta universidad está la de los Centros Asociados, que se reparten por la geografía nacional e internacional y hacen que en los puntos más alejados de estas posibilidades universitarias podamos estar. Extensiones como el aula de Benavente hace que llegue a parte de la sociedad que no llega otra forma de universidad. Tenemos una incidencia social de primerísimo orden. Y este año en el centro de Benavente es especialmente emotivo e importante porque hemos conseguido un número de titulados que es de récord. Un total de 21 titulados, que se van a asentar en la comarca de Benavente prácticamente todos, han terminado sus grados universitarios y másteres en el aula de Benavente. Es un número especialmente importante.

-¿Cree que la UNED está reconocida socialmente?

Creo que en Benavente se nos conoce pero no se nos reconoce lo suficiente. No somos capaces de llevar nuestra presencia al tejido social y necesitaríamos más medios para hacerlo. Tenemos un buen nombre, somos muy conocidos y cada vez el tejido social nos va conociendo más. Reconocimiento social tenemos pero debería ser mucho mayores con relación a los resultados que ofrece.

-¿Cuándo vuelve a abrirse la matrícula para el nuevo curso?

-Las matrículas estarán abiertas del 16 agosto y 23 de octubre y también se pueden matricular on line desde la página web. Aconsejamos, no obstante, a los nuevos alumnos de grados, másteres y, en especial, a los de primer curso de grado o de curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, que pasen por el aula y se informen. No queremos que nadie se matricule en muchas asignaturas y les lleve a renunciar. Todos los años decimos lo mismo. Hay que medir las fuerzas. Una de las frustraciones es matricularse más de lo que se puede. Hay que ir con un margen y luego recuperar.

-¿Qué estudios ofrece la UNED en Benavente?

-Tenemos las carreras universitarias que se pueden hacer en el Centro de Zamora y por lo tanto en Benavente (de Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura). Hay además 10 grados combinados, por lo que se pueden hacer dos carreras de forma simultánea.

-¿Cómo va la UNED en Benavente desde el punto de vista de matriculación de alumnos?

-La gente se suele matricular en este segundo periodo y aquellos alumnos que ya están en la Universidad reparten sus asignaturas y esperan a las notas de septiembre.

-No obstante, la matrícula ha logrado mantenerse e, incluso, incrementarse en algunos estudios que se ofertan en el aula de Benavente.

-En Benavente la matrícula se sitúa entre los 270 y los 280 alumnos en el total de las actividades. Creo que es una cifra muy positiva y si tuviéramos más medios podríamos ampliarla, con toda seguridad.

-Una de las demandas desde hace años es precisamente la posibilidad de buscar un lugar más amplio donde realizar la actividad de la UNED.

-Tenemos que ver en las próximas reuniones que tengamos con el Ayuntamiento de qué modo mejorar la oferta y tener más alumnos y dar mejor servicio y más servicio al conjunto de la sociedad. Hay un hecho diferencial de esta universidad respecto a otras. Los alumnos ya tienen su vida organizada y los alumnos cuando terminan sus estudios se quedan en Benavente.

-¿Existe un perfil determinado de alumnos?

-El perfil del alumno es el de una persona entre 30 o 40 años de edad. Personas que han decidido volver a estudiar o hacer una segunda carrera. Hay también alumnos que por razones económicas o de otro orden no se mueven d la zona y continúan aquí los estudios, pero este no es el perfil tipo.