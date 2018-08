Cientos de personas conviven con los zombies en el juego de pruebas y supervivencia

A las once de la noche la Plaza Mayor de Benavente acogió a los grupos y personas participantes en una nueva edición de la Survival Zombie, un evento que se prolongó hasta las seis de la mañana del domingo y en la que los participantes deberán sobrevivir a un apocalipsis zombie. Las primeras horas contaron con gran expectación de la gente que paseaba por la ciudad y algunos no dudaron en buscar por el entorno de los principales edificios municipales, abiertos para la ocasión, para ver de cerca a los actores que interpretaban a los muertos vivientes. Por la Mota, el Punto Joven, el antiguo mercado de abastos o la Cuesta del Río se fueron viendo hordas de zombies que no dejaron indiferentes a los benaventanos y visitantes.