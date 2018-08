Decenas de personas disfrutan en la Mota de temas musicales populares

Los Paseos de la Mota albergan una gran animación en las noches de los jueves del verano, gracias a uno de las iniciativas que ha logrado consolidarse dentro de la programación municipal del verano. Se trata de las verbenas para personas mayores que cada noche del jueves cuenta con la presencia de decenas de personas, mayores y también no mayores, que disfrutan de temas musicales conocidos, de todos los tiempos y para todos los gustos. Sevillanas, bachatas, temas populares del verano, y hasta algunos clásicos como los "Pajaritos" no han faltado en la noche de este jueves en el que se vieron algunas parejas que no se pierden una noche de baile al aire libre como esta, según explican. Pastas y limonada acompañaron la velada.