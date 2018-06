Entre carreras y capotes

Los encierros urbanos de las Fiestas del Toro estrenaron ayer recorrido y por primera vez la salida se ha realizado desde el nuevo toril. La primera suelta de cuatro novillos fue muy rápida y se desarrolló sin tener que lamentar heridos por asta de toro, aunque sí que hubo sobresaltos en el trayecto hasta el toril viejo. En la segunda suelta, con otros cuatro novillos, sí que resultaron dos contusionados por una caída de cinco corredores en la zona del local de la Gente del Toro

Peña No Te Embales

No faltó a la cita este año la Peña No Te Embales que ha vuelto a colaborar con estas fiestas con la suelta de una vaquilla, la conocida como "La Vaca de la Sangría", que permitió a los más atrevidos dar algún que otro pase de muleta. La vaca, "Aseada", de la Dehesita de Fuentespreadas de los Hermanos Bragado, no defraudó a los aficionados y el festejo se vistió de los colores de esta peña, amarillo y negro, que sobre todo aporta al programa festivo mucha diversión. Concurso de bigotes, de rana y futbolín, concierto de dj's y de rap son otras propuestas de esta peña que lleva ya más de dos décadas de existencia.

Para la jornada de hoy habrá otro encierro por el vallado urbano, con dos sueltas de novillos, a partir de las nueve de la noche. Además la asociación taurina "Charamandanga" celebra esta tarde, a las seis, la desencajonada de los V Toros de los Condes Duques.